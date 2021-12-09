ATM’den cımbızla para çeken çete yakalandı

İstanbul’da banka ATM’lerinin para verdiği bölüme bir aparat yerleştirdikten sonra sıkışan banknotları cımbızla çeken 5 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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Operasyon Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İddiaya göre, bir bankaya ait ATM'lerde sürekli para sıkıştığı ve bu paraları müşteri dışında birilerinin aldığı belirlendi. Banka yetkilileri durumu savcılığa bildirdi.

PARALARI CIMBIZLA ÇEKTİLER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen siber polisi, yaptıkları çalışmada sıkışan paraları alan kişileri kameralardan tespit etti. Şüphelilerin sıkışan banknotları almak için cımbız, makas, maşa ve mini levye kullandıkları anlaşıldı.

PARA SIKIŞTIRAN APARAT

Geriye dönük kamera çalışması yapan polis, ATM'lerde para sıkışmasının sebebinin de paraları cımbızla çeken şüpheliler olduğunu belirledi. Şüphelilerin ATM’nin para verme bölümlerine bir aparat yerleştirdikleri ve bunun da paraların sıkışmasına sebep olduğunu belirledi.

YAKALANDILAR

Siber polisince yapılan çalışmada şüpheliler N.Y., G.Y., M.T., V.K. ve K.O. 7 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalandı.

DÖRT TUTUKLAMA

Haklarında “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık, Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Kırma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme” suçlarından işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.Y. hakkında “Adli kontrol hükümleri” uygulanırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı.