Avcılar Belediye Başkanı Hançerli ikinci kez coronaya yakalandı

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Covid-19 testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Turan Hançerli, yaklaşık 3 ay önce ailesiyle birlikte Covid-19’a yakalanmıştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bir kez daha Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

“SAĞLIK DURUMUM İYİ”

Duyuruyu sosyal medyadan yapan Hançerli, “Bugün rutin olarak yaptırdığım Covid-19 testim herhangi bir belirtim olmamasına rağmen pozitif sonuç verdi. Sağlık durumum gayet iyi ve biraz dinlenmem gerekiyor” dedi.

VATANDAŞA AŞI ÇAĞRISI

Vatandaşa uyarılarda bulunan Hançerli, “Kentimiz için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürürken ne kadar dikkat etsem de maalesef ben de bu süreçle karşı karşıyayım. Sağlığımız için önlemlere lütfen dikkat edelim. Aşılarımızı olalım. Sevdiklerimizi ve kendimizi koruyalım” ifadelerini kullandı.

3 AY ÖNCE DE CORONAYA YAKALANMIŞTI

Turan Hançerli, yaklaşık 3 ay önce ailesiyle birlikte Covid-19'a yakalanmıştı.

İlginizi Çekebilir Uzmanlar uyardı: Evde yapılan corona virüsü testi Omicron'u tespit edemiyor