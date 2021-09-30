Avcılar Kaymakamlığı’nda yangın
İstanbul Avcılar Kaymakamlığı'nda çıkan yangında iki koltuk yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden önlendi.
Cihangir Mahallesi’nde bulunan Avcılar Kaymakamlığı’nın 5’inci katından duman yükseldiği fark edilince itfaiyeye haber verildi.
Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, Kaymakamlık katının penceresinden alevlere müdahale ederek söndürdü.
Olayda pencere yanındaki iki koltuğun yandığı öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ve Avcılar Emniyet Müdürü Murat Çakır da kaymakamlık bahçesine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. DHA