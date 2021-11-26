Avrupa’daki corona hastalarının Türkiye’ye kabul edilmesi teklifine Akşener’den sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin yabancı ülkelerdeki Covid-19 hastalarını kabul etmesi teklifine sert tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Koca'ya seslenen Akşener, "Sayın Erdoğan’ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa’nın Covidli hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Türkiye'nin Covid-19 hastalarını kabul etmesi yönünde teklifi olduğunu belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür mesajı yayımlamıştı. Kluge, açıklamasında “Zor bir kışla karşı karşıya kalırken, Fahrettin Koca’ya gerektiğinde COVID-19 hastalarını kabul etme teklifi için minnettarım” demişti.

AKŞENER’DEN SERT TEPKİ

Hans Kluge'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi. Kluge’nin paylaşımını alıntılayarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen Akşener, “Sayın Bakan, Sayın Erdoğan'ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa'nın Covidli hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!” ifadelerini kullandı.

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