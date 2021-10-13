AKP’li vekile hakaret iddiasıyla 7 yıl hapis istemi

AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin ile ilgili, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle yargılanan avukat Mert Yaşar hakkında savcılık, 2 ayrı suçtan 7 yıla kadar hapis talep etti.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Avukat Mert Yaşar, 21 Şubat 2021 tarihinde, sosyal medya hesabı üzerinden, AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin ile ilgili paylaşım yapmıştı. Yaşar, yaptığı paylaşımı kısa sürede silmişti. Ancak sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine gözaltına alınmış ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçlarından tutuklanmıştı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki yapılan duruşmaya Mert Yaşar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları ile, AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in avukatı, MERT Yaşar'ın cezalandırılmasını istedi.

“2 YAŞINDAKİ KIZIMA TECAVÜZLE TEHDİT EDİLDİM”

Tutuksuz yargılanan avukat Yaşar, önceki duruşmada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiğini ancak bundan vazgeçtiğini belirterek, “Ben paylaşımı yapıp sildim. Onlar köpürttü. Ak troller tarafından 2 yaşındaki kızıma tecavüzle tehdit edildim. ‘İlk gece hakkı‘ ifadesi Özlem Zengin ile ilişkili değildir. Beni tutuklayan Sulh Ceza Hakimi de, ‘Özlem Zengin’e hakaret etme ihtimali’ diyerek tutukladı. Özlem Zengin’in mahkemeye gelerek, bu paylaşımımdan ne anladığını anlatmasını istiyorum. İlk gece hakkı, daha önce ilişkiye girmemiş olan kişilerle ilişkilendirilen bir ifadedir. Özlem zengin evlenip boşanmış ve 2 çocuk sahibidir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşar’ın avukatı, Özlem Zengin’in mahkemeye hiç gelmediğini, mahkemeye gelerek, paylaşımdan ne anladığını anlatmasını talep etti.

“PAYLAŞIM, ELEŞTİRİ VE KABA SÖZ KAPSAMINI AŞAN NİTELİKTE”

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Mert Yaşar'ın söz konusu paylaşımında eleştiri ve kaba söz kapsamını aşan hakaret niteliğinde ifadeler olduğu, kullandığı ifadelerde hem Cumhurbaşkanlığı kabinesinin başı hem Cumhurbaşkanına hem de AK Parti 27. Dönem Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik kamu görevlisine karşı hakaret suçunu işlediğinin anlaşıldığını kaydetti.

2 SUÇTAN 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada Mert Yaşar hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve Özlem Zengin'e yönelik ‘kamu görevlisine yönelik hakaret' suçlarından toplamda 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanık Mert Yaşar, mütalaaya katılmadığını söyleyerek, esasa ilişkin savunma hazırlamak için süre talep etti. Duruşma ertelendi.