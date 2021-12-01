Ayaküstü görüşme yaptı “4’lü zirve oldu” dedi

AKP 24.Dönem İzmir Milletvekili Rıfat Sait, Erdoğan ile göz göze geldiği fotoğraf için “Bakışlar önemlidir, okursanız çok şey ifade eder” ve 4 kişilik fotoğraf için de “Dörtlü zirve. Ve bir izleyici 4+1. Güzel olacak, hayırlısı inşallah. Yayındayız Reis” ifadesini kullandı.

Veli TOPRAK

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AKP 24.Dönem İzmir Milletvekili Rıfat Sait, geçen hafta İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaşmasına ilişkin fotoğraflara sosyal medyadan ilginç benzetmeler yaptı. Eski vekil Erdoğan ile göz göze geldiği fotoğraf için “Bakışlar önemlidir, okursanız çok şey ifade eder” ve 4 kişilik fotoğraf için de “Dörtlü zirve. Ve bir izleyici 4+1. Güzel olacak, hayırlısı inşallah. Yayındayız Reis” ifadesini kullandı.

SAKAL GİTTİ

Rıfat Sait, TBMM'deyken ‘Çalıyorlar' gafı ile dikkat çekmişti. Sait, “TBMM'de AK Parti vekilleri tam kadro çalıyor, muhalefette 20 nöbetçi vekil var” diye paylaşım yaptı. Hatasını fark eden Sait, ‘çalışıyorlar' ifadesini yanlışlıkla ‘çalıyorlar' diye yazdığı twitini daha sonra sildi. Sait, vekilliği döneminde sakal bıraktı. Eşi de türban taktı. Ancak tekrar Milletvekili adayı yapılmayınca sakalını kesti, eşi de türbanını çıkardı.