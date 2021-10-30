Ayda’nın annesinin mezarına bırakılan not duygulandırdı

30 Ekim 2020 İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in merhum annesi Fidan Keskin Gezgin'in mezarına bırakılan not duygulandırdı.

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İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin üzerinden tam bir yıl geçti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise Hacılarkırı Mezarlığına giderek dualar etti.

“TEYZE” DİYE HİTAP ETTİ

Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in (4) merhum annesi Fidan Keskin Gezgin’in (40) mezar taşına ise bir çocuk tarafından not bırakıldı.

Merhum Gezgin’e “Teyze” diye hitap eden Ada Amaç isimli çocuğun, “Canım teyzem; teyzelerin kıymetini bilmek gerek. Teyzeler özeldir. Biz onları seversek onlar da bizi sever” yazılı kağıda resim de çizdiği görüldü. İHA

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