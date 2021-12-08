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Aydın Büyükşehir Belediyesi ücretsiz süt dağıtımı yapacak

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, artan süt fiyatları nedeniyle vatandaşların bütçelerine katkı sağlamak için ücretsiz süt dağıtacaklarını duyurdu.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi ücretsiz süt dağıtımı yapacak

SÖZCÜ’nün süt fiyatlarına yapılan zam haberini sosyal medya hesabından paylaşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, artan süt fiyatları nedeniyle vatandaşların bütçelerine katkı sağlamak için ücretsiz süt dağıtacaklarını duyurdu.

Çercioğlu, “Artan süt fiyatları nedeniyle vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sağlamak üzere süt dağıtımına başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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