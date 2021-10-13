Aydın’da 3.3 büyüklüğünde deprem

Aydın’ın Germencik ilçesinde 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Germencik Çarıklar olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 1.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Germencik'te ve çevre yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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