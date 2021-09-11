Aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 1 ölü, 20 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarpıp, alev aldı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 20 kişi de yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı, Çayyolu kavşağında meydana geldi. Bodrum- Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm’e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YARALILARDAN 3'Ü AĞIR

Yanan şehirlerarası otobüste çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Polis, kaza sonrası Çayyolu kavşağını araç ve yaya girişine kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. 20 yaralıdan 5’i olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edilirken, 15 kişi de ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İLK MÜDAHALEYİ ASKERLER YAPTI

Kazaya ilk müdahaleyi Çayyolu kavşağı üzerinde bulunan askeri tesisteki askerlerin yaptığı öğrenildi. Askerlerin, otobüsün alev aldığını görünce sağlık ve itfaiye ekipleri gelene kadar yaralıları tahliye ettikleri öğrenildi.

Öte yandan, sürücü K.O. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. (DHA)