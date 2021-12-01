Aylin Nazlıaka: AKP, kadın-erkek eşitliği istemiyor

CHP’nin TBMM’ye verdiği ve seçimlerde siyasi partilerin yüzde 50 oranında kadın aday göstermesini öngören kanun teklifinin AKP-MHP oyları ile reddedilmesi kadınların tepkisini çekti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Kim eşitlikten yana kim değil, çok net gördük, mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz’’ dedi.

Zekeriya ALBAYRAK

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP'li kadınlar ve STK temsilcileri ile birlikte Meclis görüşmelerini izledi ve SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ‘'AKP iktidarının kadın erkek eşitliğine inanmadığını biliyoruz ama AKP'li kadın Milletvekilleri de, kadın erkek eşitliğine itiraz etmesine tanıklık ederken onlar adına utandım. Bu ülkenin yarısını kadınlar oluştururken kadın kimliğinin yok sayılmasını istediler. AKP'li kadın milletvekilleri eşitlikten yana olmadıklarını ispat ettiler…” dedi.

Nazlıaka ‘'Kadın erkek eşitliği, çağdaş ve demokratik bir toplum olmanın en önemli belirleyicisi, temel bir haktır. Bu mücadeleyi büyüttükçe, derinleştirdikçe ve genişlettikçe mutlaka başaracağımızın farkındayız. Kadınların hayatın her alanında eşit temsile sahip olduğu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.” diye konuştu.