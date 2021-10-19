Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 7 meclis üyesiyle CHP’ye katıldı

Balıkesir’in bağımsız Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP’ye katıldı. 31 Mart Seçimlerinde Demokrat Parti’den (DP), Ayvalık Belediye Başkanı seçilen Mesut Ergin daha sonra partisinden istifa etti.

Bir yıldır bağımsız belediye başkanı olarak görevini sürdüren Ergin, beraberindeki 7 meclis üyesi ile birlikte bugün, TBMM’de CHP grup toplantısında düzenlenen törenle CHP’ye katıldı. Ergin’e parti rozetini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı.