Ayvalıklılardan Bekir Coşkun’a örnek vefa

Balıkesir Ayvalık Belediyesi, geçen yıl kaybettiğimiz, yeri doldurulamayacak isim, SÖZCÜ Gazetesi yazarı Bekir Coşkun anısına kütüphane yaptı.

Yavuz ALATAN

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Cunda Adası'ndaki kütüphane, 30 Ekim Cumartesi günü açılacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin sembol isimlerinden Bekir Coşkun adına yaptırdığımız kütüphaneyi, onun çok sevdiği ve yaşamını sürdürdüğü Cunda Adası'nda açmaktan mutluluk duyuyoruz'' dedi. Kütüphanenin açılış törenine Bekir Coşkun'un eşi Andree Coşkun ve kardeşi Haluk Coşkun da katılacak.

YERİ DOLDURULAMAZ

1945 yılında Şanlıurfa'da doğan Bekir Coşkun, Türk basınında “Efsane” ve yeri doldurulamayacak bir isimdi. Bir yıl önce, 18 Ekim günü hayata veda etmişti. Hoşgörüsü, daima gülen yüzü, hayvan ve doğa sevgisi, sanata olan düşkünlüğü, üç cümle bile yazsa, sayfalar dolusuna bedel olabilecek kıvrak bir kalemi vardı.