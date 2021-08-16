Azerbaycan askerlerini ağlatan mektup

Muğla'nın çeşitli ilçelerinde peş peşe meydana gelen orman yangınlarını söndürmek üzere 94 söndürme aracı ile Muğla'ya gelen Azerbaycanlı 749 asker kara ve havadan ülkelerine uğurlandı. Uğurlama sırasında Marmarisli Yangın Gönüllüleri grubunun hazırladığı teşekkür mektubu herkesi duygulandırdı. Ağlayanlar oldu.

MUSTAFA SARIİPEK

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Muğla'nın çeşitli ilçelerinde 28 Temmuz'da başlayıp peş peşe meydana gelen orman yangınlarını söndürmek üzere 94 söndürme aracı, 2 helikopter ve bir tanker uçak ile Muğla'ya gelen Azerbaycanlı 749 asker kara ve havadan ülkelerine uğurlandı. Uğurlama sırasında Marmarisli Yangın Gönüllüleri grubunun hazırladığı teşekkür mektubu herkesi duygulandırdı. Ağlayanlar oldu.

Marmaris'te başlayan yangına acil olarak Azerbaycan'dan 31 Temmuz'da gelen 100 kişilik söndürme ekibine ek olarak bir hafta içerisinde kardeş ülkeden 94 söndürme aracı, 2 helikopter ve bir tanker uçak ile 649 asker daha gelerek söndürme çalışmalarına katıldı.

TEŞEKKÜR MEKTUBU İÇİN HUMMALI ÇALIŞMA

Muğla'da konuşlanan Azerbaycan askerlerinin ülkelerine döneceği haberinin alınması üzerine Marmarisli Yangın Gönüllüleri Grubu'nca büyük bir çalışma örneği göstererek herkese verilmek üzere bir teşekkür mektubu hazırlandı. Gece geç saatlerde çeşitli iş yerleri açtırılarak baskılar yaptırılıp mektuplar hazırlanarak ilk olarak dün (Pazar) gece kara yoluyla 02'de ülkelerine dönecek askerlere dağıtıldı. Mektubu okuyan askerlerin başlarındaki komutanlarda dahil olmak üzere duygulu anlar yaşadıkları belirtilirken çoğunun ağladığı da gözden kaçmadı. 94 araç ile 401 kişi ülkelerine sevgi gösterileri içinde uğurlandı.

UÇAĞA BİNMEDEN ÖNCE MEKTUPLAR DAĞITILDI

Bugün(Pazartesi) hava yoluyla 174'er kişilik 2 uçakta toplam 348 kişiye de uçağa binmeden önce mektupları gönüllüler tarafından dağıtılarak ayrıca teşekkür edildi. Burada da duygulu anların yaşandığı gözlendi.

İŞTE O AĞLATAN MEKTUP

16 Ağustos 2021

Mənim Əziz Qardaşım,

İçimizde bir derin sızı, bir büyük yangın ve umutlarla bekledik sizi. Geldiniz. Zaten hep gelmez misiniz? Gurur ve mutlulukla karşıladığımız siz canlarımızı, şimdi Azeri şarkılarının o derin tınısıyla uğurluyoruz, bilesiniz.

Nâzım Hikmet'in gelecek dünya hayalinin gerçekleştiği ülke, ortak dil, ortak kültür ve benzer kaderleri paylaştığımız güzel Azerbaycan; ateşi yakan da söndüren de yine insan. Ateşten bir iz kaldı yine ortak yüreklerimizde ve yine ilk sen, su serpmeye koştun, geldin. Sevgi ve saygıyla dolu hatıralarımıza bir yenisini daha ekledin. Beyinden kalbe giden bütün yollar sana çıkar canım kardeşim, şükranlarımızı kabul et.

Şu koca yalan dünyada, aynı yürek çarpmasında sevinçleri ve kederleri bölüştüğümüz diyarınıza selam götürün bizden. Nesimî'nin dediği gibi:

“Cihânın hâsılı sensin, onu sensiz nider gönlüm”

Yolun açık olsun.

Türk Halkı, Yangın Yeri Gönüllüleri