Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete’de yayımlandı, Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
TBMM'de 10 Kasım'da Genel Kurul'da kabul edilen Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) dışındaki dört siyasi parti gurubunun ‘kabul’ oyu ile TBMM Genel Kurulu’ndan 10 Kasım’da geçen Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete’de yayımlandı. Tezkereyle Türk askerinin Azerbaycan’daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.