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Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete’de yayımlandı, Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

TBMM'de 10 Kasım'da Genel Kurul'da kabul edilen Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanma: 02:30 - 13 Kasım 2021 Güncellenme:
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Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete’de yayımlandı, Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) dışındaki dört siyasi parti gurubunun ‘kabul’ oyu ile TBMM Genel Kurulu’ndan 10 Kasım’da geçen Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete’de yayımlandı. Tezkereyle Türk askerinin Azerbaycan’daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.

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10 Kasım Azerbaycan HDP TBMM