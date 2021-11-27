Babacan: Bolluk ülkesini yokluk ülkesine çevirdiler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2009 yılında TBMM’de kullandığı “Akaryakıt zammı yürürlüğe girdi. Şeker satışları durduruldu. Var mı böyle bir şey?” ifadelerini hatırlatarak, "1970’leri, 1990’ları hatırlatıp o günün başarılarıyla övünen Sayın Erdoğan, ülkeyi 2009’lardan 1970’lerin 1990’ların ülkesi haline çeviriyor.”

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da partisinin Büyükçekmece ilçe kongresinde konuştu.

Bayat ekmek kuyruklarından, zamlardan önce depolarını doldurmak isteyenlerin oluşturduğu benzin kuyruklarına kadar birçok alanda yokluk yaşandığına dikkat çeken Ali Babacan, “2009'da bizlerin işin içinde olduğu dönemde 1970'leri, 1990'ları hatırlatıp o günün başarılarıyla övünen Sayın Erdoğan, ülkeyi 2009'lardan 1970'lerin 1990'ların ülkesi haline çeviriyor.” dedi.

“VELİAT PRENSİ HAİN DİYE İTHAM ETMENİZ Mİ, YOKSA BİZE ÇOK PARA GETİRİN DİYE YALVARMANIZ MI DOĞRU?”

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen, yandaş ve AKP’ye yakın medyada da hain diye ilan edilen BAE veliaht prensinin devlet töreniyle karşılanması karşısındaki sessiz tutuma tepki gösteren Babacan şöyle devam etti;

“Ben bir özür duymadım. Birilerinin bu milletten özür dilemesi lazım. Ya o ülkenin yetkilileri ‘Darbeye destek verdik, özür diliyoruz' diyecek veya ülkemizin cumhurbaşkanı ‘Sizi haksız yere itham etmişiz, kusura bakmayın' diye özür dileyecek. Böyle bir yüzsüzlük olabilir mi?Bu ülkeyi ‘hain', ‘düşman' diye itham etmeniz mi, yoksa dostum diye kucaklayıp ‘Bize çok para getirin' diye yalvarmanız mı doğru?”

“SÜPER KAHRAMANLAR HİKAYE KİTAPLARINDA”

AKP’nin ekonomide ve dış politikada, en başarılı olduğu yıllar olan 2002-2009 döneminde, ‘Güçlü lider bu başarıyı elde etti' dediklerini belirten babacan, “On üç yıldır güçlü lider yok mu? Bütün gücü tek elinde toplayan, yargıyı ve Meclis'i tamamen kontrol altına alan, sivil toplumu susturan, özel sektörü sindiren, aklına geleni yapan bir lider yok mu? Niye başaramıyor? Demek ki ‘güçlü lider her şeyi başarırmış', ‘süper kahraman' falan yok öyle bir şey. Onlar filmlerde, hikâye kitaplarında. Bir ülkenin gücü güçlü kurumlarında, hukukla yönetilmesinde olur.” ifadelerini kullandı.

“HESAP ORTADA BİZ ARTIRDIK ONLAR DÜŞÜRDÜ”

Dolar cinsinden kişi başı millî gelirde kendi dönemi ile cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi dönemini kıyaslayan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Liyakatli kadroların, istişarenin devrede olduğu dönemde kişi başı düşen millî gelir yılda ortalama 12,2 büyümüş. Son üç yılda millî gelirimiz yıllık ortalama 2,9 düşmüş. Hesap ortada. Biz artırmışız, onlar düşürmüş.

Biz bu milleti zenginleştirmişiz, onlar yoksullaştırmış. O dönem büyüme hızı yüzde 7,3. Partili, taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminde ortalama yüzde 3,6. Bu oran, bağımsızlığını kaybedip hükûmetin emri altına giren TÜİK'in makyajlanmış rakamları.”

“EKONOMİYİ ZAYIFLATIRSANIZ ELİN ADAMI GELİR AĞIR LAFLAR SÖYLER”

Ali Babacan devamında şunları söyledi;

“Sayın Erdoğan Davos'ta ‘One minute' dediğinde ekonomiye niye hiçbir şey olmadı? Çünkü temellerimiz sağlamdı. Merkez Bankası'nın rezervleri yüksekti. Trump'tan bir ‘Aptal olma' mektubu geldi; o günlerde piyasalardaki çalkantıyı hatırlıyorsunuz. Siz ekonominin temelini zayıflatırsanız, Merkez Bankası rezervlerini eksi 50 milyar dolara düşürürseniz elin adamı gelir, size bu ağır lafları söyler ve tek bir kelimeyle karşılık veremezsiniz.”

Babacan sözlerini, “Önce hukuku ve kurumları ayağa kaldıracağız. Güveni tesis edeceğiz. Türkiye'yi hızla refaha ve huzura kavuşturacağız. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz.” diyerek tamamladı.

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