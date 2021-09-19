Babacan: Dövizin kontrolünü elden kaçırıp suçlu arıyorlar

Samsun’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile patates-soğan satıcısı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Esnaf, “Bizi de arada terörist yaptılar. Zoruma gitti o laf. Bir sorun var ortada ve çözemiyorlar” dedi. Babacan ise, “Merkez Bankası’nın 130 milyar dolar dövizini gizli saklı, damatla beraber satıp tükettikten sonra döviz krizi çıksın. Fiyatlar artsın. Ondan sonra kameraları çevir, kuru soğan depolarını göster. Olacak iş mi?” diye konuştu.

İsmail AKDUMAN

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Samsun'un Çarşamba ilçesinde esnafla buluştu.

Patates ve soğan satıcısını ziyaret eden Babacan, esnafa, “İki yıldır patates soğan gündemde. Fiyat bir iniyor, bir çıkıyor. Bazen hükümet hedef alıyor. Sizin de kuru soğan deponuz var mı?” sorusunu sordu. Babacan, esnafın “Çöpe döktük, çok rezillik var” yanıtı üzerine şunları söyledi:

“DÖVİZİN KONTROLÜNÜ ELDEN KAÇIRIP SUÇLU ARIYORLAR”

“Beceremiyorlar, yönetemiyorlar. Döviz kurunun kontrolünü ellerinden kaçırıp her defasında bir suçlu arıyorlar. Bazen hal esnafı suçlu oluyor bazen kuru soğan deposu bazen pazarcı esnafı.”

“BİZİ DE ARADA TERÖRİST YAPTILAR”

Esnaf bunun üzerine “Bizi de arada terörist yaptılar. Zoruma gitti o laf. Bir sorun var ortada ve çözemiyorlar” dedi. Babacan ise, “Merkez Bankası'nın 130 milyar dolar dövizini gizli saklı, damatla beraber satıp tükettikten sonra döviz krizi çıksın. Fiyatlar artsın. Ondan sonra kameraları çevir, kuru soğan depolarını göster. Olacak iş mi?” ifadelerini kullandı.