Babacan, Erdoğan’ın sözlerini ti’ye aldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Yomra İlçe Kongresi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşmasını ekrana getirerek, “Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür” sözlerini ti'ye aldı. Babacan'ın "Acaba ne tarafa, hangi ufka bakıyor? Külliye’den çıkıp Kızılay’da, Ulus’ta 5-10 vatandaşımıza ‘Ben ufukta bir şey görüyorum, sen de görüyor musun?’ dese öyle bir şey olmadığını anlayacak" sözleri, salonda gülüşmelere neden oldu.

Sozcu.com.tr

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da partisinin Yomra ilçe kongresinde konuştu. AKP iktidarını eleştiren Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın konuşmasını ekrana getirerek, “Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta gözükmüştür” sözlerini ti’ye alması salonda gülüşmelere neden oldu.

“ACABA NE TARAFA, HANGİ UFKA BAKIYOR?”

Babacan şu ifadeleri kullandı:

* Ben kendisine sormak istiyorum. Acaba ne tarafa, hangi ufka bakıyor? Külliye'den çıkıp Kızılay'da, Ulus'ta 5-10 vatandaşımıza ‘Ben ufukta bir şey görüyorum, sen de görüyor musun?' dese öyle bir şey olmadığını anlayacak. Artık halk içine çıkmıyor. Vatandaş böyle bir şey görmüyor.

* Biz sokağa bakıyoruz. Çarşıya, pazara bakıyoruz. Gençlerimizle konuşuyoruz. Emeklilerimizle konuşuyoruz. Biz ekonomide gerileme ve zayıflama görüyoruz. İnsanlarımızın umudunun tükendiğini görüyoruz.

* Gençler ufka baktığı zaman derin bir karanlık görüyor. Baktığı ufukta hiç ‘demokratik, özgür ve adil bir Türkiye' silueti de görüyor mu? Göremez, çünkü demokrasiyle ilgili bir yere başlarını çevirip bakmıyorlar.

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