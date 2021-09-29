Babacan: Fahiş maliyetlerle kim mücadele edecek?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Polatlı’da gittiği pazarda “Hükûmet ‘Fahiş etiketlerle mücadele edeceğiz’ diyor. Peki fahiş maliyetlerle kim mücadele edecek?” diye sordu. Babacan, yaş sebze ve meyvedeki KDV artışından şikayetçi olan pazarcıya, “KDV’yi yüzde 1’e indirmiştik” diye karşılık verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Polatlı'da gittiği pazarda pazarcı esnafıyla konuştu.

Babacan, yaş sebze ve meyvedeki KDV oranının artmasından şikâyet eden esnafa “KDV'yi yüzde 1'e indirmiştik” dedi. Esnaf bunun üzerine “Pazarcılar 10 milyarlık ürün alırsa 800 milyon lira KDV ödüyor. Biz bunu ürüne yansıtıyoruz. Bu da vatandaşın cebine yansıyor. Fiyat artışına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

“Hükûmet fahiş etiketlerle mücadele edeceğiz diyor. Peki fahiş maliyetlerle kim mücadele edecek?” diye soran Babacan'a esnaf, “Üretici yok oluyor. Gitgide maliyetler yükseliyor. Hiç kimse maliyetleri anlatmıyor” diye karşılık verdi.