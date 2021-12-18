Babacan: Faizi Merkez Bankası düşürmüyor, Erdoğan talimat veriyor

Ekonomiye ilişkin konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, devlet kadrolarının Erdoğan’ın oyuncağı haline geldiğini ifade ederek, "Faizi Merkez Bankası düşürmüyor. Erdoğan talimat veriyor, Merkez Bankası harfiyen uyguluyor." dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da partisinin Kadıköy ilçe kongresinde konuştu.

2001 tarihinde yayımlanan “Faiz + Bahçeli = Gerilim” başlıklı bir gazete kupürünü gösteren Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘ÜLKENİN EN BÜYÜK KRİZİ’

* Formülü söylemişler. Gerilimin formülü çok açık. Sayın Erdoğan bu işi biliyor. Faizi de Bahçeli'yi de aldı, ülkede gerilim ortamı tekrar dirildi.

* Ben Bahçeli'nin ismini krizlerle beraber andığımda kızıyor ama gerçekten krizlerin ortağı. Her kriz arşivinde ismi çıkıyor.

* Çeyrek yüzyıllık genel başkanlık kariyerine ülkenin en büyük krizlerini sığdırmayı başardı. Çözümlerin, refahın, özgürlüğün hiçbirinde adı yok. Nerede kriz, orada Bahçeli.

* Hani mağazaların üzerinde yazar ya ‘şu tarihten beri bilmem neyin adresi' diye. Sayın Bahçeli de bu konuda gerçekten marka. 99'dan beri krizlerin adresi Bahçeli.

‘KABİLE DEVLETİ REİSİ’

Ayrıca 10 Ağustos 1970 tarihli Cumhuriyet gazetesinin “Bakanlar Kurulu kararı açıklandı: Devalüasyon” manşetini de ekrana yansıtan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bakanlar Kurulu' diyor. Adı değişti, kabine oldu. Kabine, cumhurbaşkanını sağında solunda talimatını yerine getiren emir erleri demek.

* Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru. Merkez Bankası'nın alacağı kararı ilgili bakanı abisi açıklıyor.

* Bunlar kabilelerde olan şeyler. Reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi.

‘ASGARİ ÜCRETİ KENDİ AÇIKLADIĞINA PİŞMAN OLACAK’

Babacan, Erdoğan’ın asgari ücret zammını bizzat kendisinin açıklamasına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

* Birkaç ay sonra ‘Keşke bunu açıklamasaydım, nereden açıkladık' diyecek. Çünkü biz o ‘4250 lira yaptık' videosunu göstereceğiz.

* Bir de o günden sonra enflasyon nasıl seyretmiş, kur nereden nereye gelmiş, onu da göstereceğiz. Pişman olacak bunu kendi açıkladığına.

‘TÜRKİYE’Yİ SİMS OYUNU SANIYOR’

Devlet kadrolarının Erdoğan’ın oyuncağı haline geldiğini ifade eden Babacan, “Faizi Merkez Bankası düşürmüyor. Erdoğan talimat veriyor, Merkez Bankası harfiyen uyguluyor’ dedi. Gençlerin oynadığı Sims isimli oyunu örnek veren Babacan, “Oyun şöyle; kurgusal bir mahallede sanal insanları yönetiyorsunuz. Oradaki karakterlerin tüm aktivitelerine karar veriyorsunuz. Kariyerlerinden kıyafetlerine kadar hepsini tanımlıyorsunuz. Bilgisayar tuşunda hepsi. İşte Erdoğan koskoca Türkiye'yi Sims oyunu sanıyor.” ifadelerini kullandı.

‘KİMSE DÜNYADA KRİZ VAR DİYE VATANDAŞI ALDATMASIN’

Avrupa'da ve G20 ülkeleri arasında buna benzer bir kriz olmadığını belirten Babacan, “Biz, Beştepe yapımı bir kriz yaşıyoruz. Ülkenin cumhurbaşkanın bizzat ateşe körükle gittiği bir krizi, bir yangını yaşıyoruz. Altında Erdoğan'ın imzasının olduğu bir kriz yaşıyoruz. Kimse ‘Dünyada kriz var' diye vatandaşı aldatmasın. Yok böyle bir şey. Çok sevdikleri tanımla, bu krizin adı millî ve yerli kriz.” dedi.

‘MÜDAHALELERLE HARCANAN RAKAM 6 MİLYAR DOLAR’

Merkez Bankası’nın sürekli döviz satmasını da eleştiren Babacan, “Önce yangını körüklüyor, sonra sözüm ona söndürmek için müdahale ediyor. Yangını talimatla çıkaran Erdoğan, söndürmek için cayır cayır dövizleri harcayan Merkez Bankası. Döviz satışının piyasaya hiçbir faydası yok. Aynı kızgın tavaya su damlattığınızda buharlaşması gibi. Harcadığınız dövizle kalırsınız. Akıl dışı, saçma sapan müdahalelerde harcanan para yaklaşık 6 milyar doların üzerinde.” açıklamasını yaptı.

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