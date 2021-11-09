Babacan: Siyasette artık yeni çözümler gerekiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ağırladı. İki genel başkan görüşmenin ardından basının karşısına birlikte çıktı.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) heyetinde parti sözcüsü Soner Gökçe, genel başkan yardımcıları Gülnur Kamaşak ve Aziz Murat Hatipağaoğlu ile Ankara İl Başkanı Deniz Kaya yer aldı. DEVA Partisi heyetinde ise genel başkan yardımcıları Sadullah Ergin, İbrahim Çanakcı ve Evrim Rızvanoğlu ile Ankara İl Başkanı Ali Güven bulundu.

İki genel başkan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

“SİYASETTE ARTIK YENİ ÇÖZÜMLER GEREKİYOR”



“Ülkemiz zor günler geçiriyor” diyen Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Her alanda sorunlarımız büyüyor. Ülkeyi yönetenlerin sorunlara çözüm üretme becerisi kalmamış durumda. Siyasette artık yeni çözümler gerekiyor. Bu çözümlerin de yeni siyaset ruhuyla ve kadrolarıyla yapılması gerekiyor. DEVA Partisi olarak işte bunun için yola çıktık.”

“YENİ ARAYIŞLAR TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ İHTİYACI”

“İki yılda kurulan yeni siyasi partiler oldu. Yeni siyasi partilerin kurulması vatandaşlarımızdan gelen büyük talebin bir sonucu. Mevcut siyasi partilerle ilgili artık bir çıkış zor. Yeni arayışlar, yeni çıkışlar Türkiye'nin önemli ihtiyacı…”

“PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞLE İLGİLİ ANAYASA MADDELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ ÇALIŞIYORUZ”

Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Babacan, şunları söyledi:

“Türkiye'nin mutlaka normal, sivil bir dönemde hazırlanmış yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu aynı zamanda kutuplaşmanın azaldığı, ülkenin normalleştiği bir dönem demek. Öncelikle Anayasa'nın şu sistemle ilgili maddelerini hızlıca değiştirerek, Türkiye'nin bir an önce parlamenter sisteme dönmesiyle ilgili adımı atmanın pragmatik bir yol olacağına karar verdik.

Bunun için yoğun bir şekilde parlamenter sisteme geçişle ilgili Anayasa maddelerindeki değişiklikleri çalışıyoruz. Mümkün olan en kısa zamanda, ülkenin kutuplaştırılmadığı, gerilmediği, insanların yüzünün güldüğü ve yarınlara güvenle bakabildiği dönemde, o birlik beraberlik ruhuyla yeni, sivil bir Anayasa çalışması gönülden arzumuz.”

“EKONOMİK VE SOSYAL BİR KONSEYİN KURULMASI LAZIM”

Sarıgül ise, Türkiye’nin yeni bir değişime ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Ülkenin çok sesliliğe ihtiyacı var. Demokratik parlamenter sisteme ülkemizin ihtiyacı var. Ülkemizde ekonomik ve sosyal bir konseyin kurulması lazım, bu konseyin tarafsız olması lazım. O konseyde bütün siyasi partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından da temsilcilerin olması lazım. Ekonomik konsey, Türkiye’deki asgari ücret ve hayat pahalılığıyla ilgili, geçim sıkıntısıyla ilgili, emekli yurttaşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri, ekonomik ve sosyal konseyin alması lazım” dedi.

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