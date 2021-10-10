Babacan, ‘WhatsApp gruplarında akıl almaz laflar dolaşıyormuş’ dedi ve ekledi: Hiç atıp tutmasınlar
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı WhatsApp gruplarında iktidarın değiştiği takdirde sosyal yardımların da kesileceği yönünde mesajların paylaşıldığını belirterek, "Hiç atıp tutmasınlar. Ekonomiyi güçlendireceğiz, devletin kaynaklarını bollaştıracağız. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza da fersah fersah destek vereceğiz" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan, şu ifadeleri kullandı:
“WhatsApp gruplarında, iktidar değişirse sosyal yardımların kesileceği gibi akıl almaz laflar dolaştırılıyormuş.
Hiç atıp tutmasınlar. Ekonomiyi güçlendireceğiz, devletin kaynaklarını bollaştıracağız. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza da fersah fersah destek vereceğiz.”