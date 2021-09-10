Babacan: Yaşadıkları şatafatın, israfın içinde halkın sesini duyamıyorlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hükümetin ekonomi politikalarını ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıklamalarını eleştirdi. Babacan, “Tüm Türkiye’yi yoksullaştırdığını, istikrarın olmadığını, dengesizliği itiraf ediyor. Yaşadıkları şatafatın, israfın içinde halkın sesini duyamıyorlar. Buradan iktidarın büyüklü küçüklü ortaklarına sesleniyorum. Duyun bu feryadı” dedi.

Sozcu.com.tr

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Düzce'de partisinin Akçakoca ilçe kongresinde konuştu. Babacan kürsüye yansıttığı video ve grafiklerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Babacan'ın gündeminde Orta Vadeli Program (OVP) ile doğal gaz ve elektrik faturaları vardı.

“O DÖNEMİN BAŞARILARI SİZİN İÇİN HAYALDEN ÖTEYE GEÇEMEZ”

Kişi başına düşen milli gelirin 2023 yılında 10 bin 700 dolar olarak hedeflenmesini değerlendiren Babacan, “2013 yılında kişi başı milli gelirimizi 12 bin 600 dolara kadar çıkarttığımızda biz de hedef koymuştuk. O hedef 2023 senesinde 25 bin dolardı” dedi. Babacan ekrana grafikler yansıttı ve şu sözlere yer verdi:

“Koskoca ülkenin hedefleri küçültüldü. Bu program ‘Ali Babacan ve arkadaşlarının işin başında olduğu dönemdeki başarıları belki yakalarız' demenin itirafı. Bizim dönemin güzel sonuçlarını bir daha elde edemezler. Her gün hukuku çiğnerseniz, adaleti ayaklar altına alacak tarzla ülkeyi yönetirseniz ancak hayal görürsünüz. Sayın Erdoğan, o dönemin başarıları sizin için bir hayalden öteye geçemez. Vaktiyle meşhur bir laf vardı ‘Hayaldi gerçek oldu.' Doğru ama şu anda sizin kötü yönetiminiz yüzünden ‘Gerçekti hayal oldu.'”

“KELİMELERİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ AMA GERÇEKLERİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ”

Erdoğan'ın OVP'yi açıklarken kullandığı ‘Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirilmesini hedefliyoruz' ifadelerini de ekrana yansıtan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enflasyonu tek haneye biz düşürdük. Yirmi sene önce onu yaptık. Enflasyon hedefi zaten yıllardır yüzde 5 ya. Tutturamadınız. 2024 bile geldiğinde yüzde 5'e indiremeyeceklerini ortaya koyuyorlar. Kötü yönetildiği için sürekli enflasyon beklentisi çift hanelerde seyrediyor. Enflasyon hedefini yüzde 8 ilan ettiler. ‘Tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz' diyorsunuz da siz hedefinizi yükseltmişsiniz. Kelimeleri değiştirebilirsiniz ama gerçekler değişmez.”

“TÜM ÜLKEYİ YOKSULLAŞTIRDIĞINI İTİRAF EDİYOR”

Babacan, Erdoğan'ın ‘İstikrarlı, dengeli, gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısını tesis edeceğiz' sözlerini ise ‘itiraf' olarak niteledi. Babacan, “Herhalde bu bir itiraf. ‘Şimdiki büyüme yapımız istikrarsız ve dengesiz' demek istiyor. Şu an gelir dağılımı adaletini gözetmeyen bir büyüme olduğunu da itiraf ediyor. Tüm Türkiye'yi yoksullaştırdığını, istikrarın olmadığını, dengesizliği itiraf ediyor” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİNİN FERYADINI DUYUN”

Babacan'ın gündemindeki bir diğer konu ise elektrik ve doğal gaz faturalarıydı. Adana'da bir çiftçinin 155 bin lira gelen elektrik faturasına verdiği tepkiyi kürsüsüne taşıyan Babacan şunları söyledi:

“Yaşadıkları şatafatın, israfın içinde halkın sesini duyamıyorlar. Onlar duyamıyor ama biz duyuralım. Buradan iktidarın büyüklü küçüklü ortaklarına sesleniyorum. Duyun bu feryadı. Elektrikli pompayla sulama yapan çiftçinin durumu bu.”

“DOĞAL GAZIN KEŞFİ UNUTULDU AMA ZAMMI HİÇ UNUTULMADI”

Kış aylarının yaklaştığına işaret eden Babacan, “Gençler, ‘hoşça kal kavun karpuz ayları, hoş geldin şemsiye. Sana da selam doğal gaz faturası' diye kara mizah yapıyor. Karadeniz açıklarında tarihin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını söylediler. Yandaş medyada manşetler attılar: ‘Türkiye'nin enerji çağı', ‘130 yıllık hayal gerçek oldu' yazdılar. 130 yıllık hayal 130 gün geçmeden unutuldu. Ama doğal gaza gelen zamlar hiç unutulmuyor. Milletin alın teriyle, emekleriyle biriken devlet parasını o keşfin PR faaliyetlerine harcadılar” ifadelerini kullandı.

“YERLİ ELEKTRİK ÜRETİMİNE GEÇİLDİYSE NEDEN HALA ZAM ÜSTÜNE ZAM?”

Babacan, açıklamasına şöyle devam etti:

* Sayın Erdoğan önceki gün bir tweet attı. ‘Enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin.' dedi. Enerjiyle uğraşan etrafındaki üç beş zenginin işleri ileriye gidiyor olabilir ama enerji faturası ortada. Kuru kuruya güven olmaz. Taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminden bugüne elektriğe gelen zam yüzde 168 zam. Son bir yılda yapılan zam oranı yüzde 29. Sadece 2021'de sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama tarifelerinde yapılan zam yüzde 22. Bu tabloya güvenmek mümkün değil. Madem yerli elektrik üretimine geçildiyse, neden hala zam üstüne zam yapılıyor?