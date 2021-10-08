Babacan: Yeni anayasa dedikleri, taraflı Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni iyice derinleştirmek

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, "Sayın Cumhurbaşkanı ‘Yeni anayasa’ demeye başladı. Siz, işinize gelmeyince, mevcut anayasaya uymuyorsunuz ki, yeni anayasaya uyacağınızı nereden bileceğiz? Yeni anayasa dedikleri, bu ucube, taraflı Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni iyice derinleştirmek" dedi.

Halil ATAŞ

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Bursa Osmangazi İlçe Kongresi’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ÜLKENİN GERÇEK İTİBARI GENÇLERİDİR”

“‘İtibardan tasarruf olmaz' diyenler gençlerimizi bu güzel memleketimizden maalesef soğutuyorlar” ifadelerini kullanan Babacan şöyle konuştu:

“Bir ülkenin gerçek itibarı gençleridir. İtibar; gençlerin yarınlarını, kendi doğup büyüdüğü bu güzel topraklarda kurmak istemesiyle ölçülür. İtibar, anne-babaların, çocuklarının yarınlarından endişe etmeyeceği bir ülkede yaşamasıyla sağlanır. Buradan Türkiye'nin tüm gençlerine seslenmek istiyorum. Kendinizi kapattığınız o odalarda ev genci olarak yaş almak istemediğinizi biliyorum. Mevcut koşullara sakın kader demeyin. Emin olun; bu günler çok kısa zamanda düzelecek. Ülkemizdeki istihdam imkânlarını yeniden her alanda yükselteceğiz. Eğitimin her kademesini kaliteyle taçlandıracağız.”

“MEVCUT ANAYASAYA UYMUYORSUNUZ Ki”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yeni anayasa hakkındaki açıklamalarına da değinen Babacan, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı ‘Yeni anayasa' demeye başladı. Siz, işinize gelmeyince, mevcut anayasaya uymuyorsunuz ki. yeni anayasa uyacağınızı nereden bileceğiz? Yeni anayasa dedikleri, bu ucube, taraflı Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni iyice derinleştirmek. Keyfi yönetim sisteminin memleketimize iyice yapışmasını sağlamak.

Önerdiğimiz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; Ülkemizin tek bir kişinin keyfine göre yönetilmesine son vermek demektir. Temel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması, ifade, basın ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması demektir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; güçlü meclis, güçlü hükûmet ve güçlü yargı demektir. Meclis'in denetim mekanizmalarının çalıştığı, hükümetin istikrar kazandığı ve yargının bağımsızlaştığı sistemin adıdır.”