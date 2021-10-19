Babacan’dan Bahçeli’ye yanıt: ‘Krizlerin ortağı’ diye kendisine hitap etmemize çok alınmış

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, MHP lideri Bahçeli’nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. “Bahçeli, ‘krizlerin ortağı’ diye kendisine hitap etmemize çok alınmış.” diyen Babacan, “’Kriz yok ülkede’ diyor. Size, ortak olduğunuz krizleri hatırlatmaya devam edeceğiz. Hiç kaçış yok” ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da partisinin Kahramankazan ilçe kongresinde konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik eleştirilerine cevap veren Babacan, ayrıca Bahçeli'nin geçmiş dönemde, “Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz.' dediği konuşmasına ve bugünkü, “2023'te Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır” açıklamasının yer aldığı anların videosunu izletti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, “Babacan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Recep Tayyip Erdoğan'a imza attı, sonra gitti Abdullah Gül'ü destekledi” açıklamasına yanıt veren Babacan şöyle konuştu:

“BAHÇELİ KONUŞURKEN 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİ EKRANLARDAN UZAK TUTMAK LAZIM”

“Krizlerin ortağı sayın Bahçeli, ‘krizlerin ortağı' diye kendisine hitap etmemize çok alınmış olacak ki, grup toplantısında bizlere bir cevap vermiş. Üslubu malum… Daha evvel söylemiştim, sayın Bahçeli konuşurken 18 yaşından küçükleri ekranlardan uzak tutmak lazım demişim. Hakaretlerine cevap vermeyeceğiz. Krizlerin ortağı değil misiniz siz?”

“ORTAK OLDUĞUNUZ KRİZLERİ HATIRLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Bugünkü konuşmasına ‘Kriz yok ülkede' diyor. Size, ortak olduğunuz krizleri hatırlatmaya devam edeceğiz. Hiç kaçış yok. Milli gelirin üçte birini kaybettiğimiz dönemde hükümetin ortağıydınız. Bugün ise, vatandaşlarımızın boğuştuğu ekonomik ve hukuk krizlerinin mimarısınız.

“BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANINA DOĞRULARI SÖYLEMEMEK YAKIŞMIYOR”

“Sıralamada yalan söylüyor. Biz o dönemde bir ortak aday çıkmasını, sayın Gül'ün adaylığını destekledik. O dönemde bu çoğu insanın bildiği bir gerçekti.

O seçenek gerçekleşmeyince, sayın Gül artık ‘ben aday değilim' dedikten sonra ikinci tercih olarak biz gidip sayın Erdoğan'a aday olarak imza verdik.

(Bahçeli) Kronolojiyi değiştiriyor, sıralamayı değiştiriyor; ‘Önce imza attı, son destek verdi' diyor, Bu doğru değil. Bir partinin genel başkanına doğruları söylememek yakışmıyor.”

BAHÇELİ'NİN GEÇMİŞTE, “ERDOĞAN'DAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ” DEDİĞİ KONUŞMAYI İZLETTİ

“Sayın Bahçeli bugün kiminle ortak? ‘Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz' dediği sayın Erdoğan'la ortak ve onun Cumhurbaşkanlığını şu anda destekliyor” diyen Babacan, Bahçeli'nin o konuşmasının görüntülerini izletti.

Sahneye kurulan barkovizyondan verilen görüntülerde Bahçeli'nin konuşmasına yer verildi. Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Vatanı bölme, milleti 36'ya ayırma hedefinde olandan Cumhurbaşkanı olmaz. Twitter'ı engelleyen, Youtube'u kapatan, kişisel hak ve hürriyetleri budayandan Cumhurbaşkanı olmaz. Hukuka saldırandan, adaletten kaçandan, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat gerenden Cumhurbaşkanı olmaz.

Evdeki parayı sıfırlarken haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden Cumhurbaşkanı olmaz. Milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Suda ateş yanmaz, Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz.”

BAHÇELİ'NİN BUGÜN DE, “CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ ERDOĞAN” DEDİĞİ KONUŞMAYI İZLETTİ

O anları izlettikten sonra açıklamalarına devam eden Babacan, “Olayların sırasını değiştirip, doğruyu söylemeyerek beni tutarsızlıkla eleştiren sayın Bahçeli bugün ne söylemiş grup toplantısında, bir de onu izleyelim.” dedi ve Bahçeli'nin bugünkü konuşmasında, ‘MHP sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.' ifadelerinin yer aldığı kısmı izletti.

“BU ZİHNİYET GÜVEN OLUŞTURABİLİR Mİ?”

Babacan, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Diyecek söz yok. Bizim alnımız ak, başımız dik. Hiç kimse bizi tutarsızlıkla suçlayamaz. Sayın Erdoğan'la ilgili böylesine ağır ithamlarda bulunup, dönüp dolaşıp, ‘Bizim adayımız Erdoğan' diyen bir zihniyet güven oluşturabilir mi ya? Mümkün değil, olmaz.

Yapamaz, yapamayacaklar. Ne dediği belli olmayan, dün ak dediğine bugün kara diyen, bugün ak dediğine yarın ne diyeceği belli olmayanın hiçbir lafına güven olmaz.

“BAHÇELİ KRİZLERİN ORTAĞI OLDUĞUNU UNUTMASIN”

“O nedenle sayın Bahçeli'nin herhangi bir sözünü güvenilir bulmak da mümkün değil. Sayın Bahçeli ittifak ortağı olduğunu unutmasın, krizlerin ortağı olduğunu unutmasın. Bizlere sataşarak, hakaret ederek sorumluluktan kaçamaz.

Şu anda ülkemiz bu hale düştüyse, sayın Bahçeli ülkenin bütün sorunlarının sebebine ortaktır. Ama kendisine iyi bir haberim var. Tıpkı 20021'de onun ortağı olduğu krizden ülkeyi çıkarttığımız gibi, yine ortağı olduğu krizlerden de ülkeyi çıkaracak olan bizleriz.”