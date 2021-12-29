Babacan’dan çarpıcı Erdoğan yorumu: Siyasi hayatının finali…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, "İş yok" diyenler için, "Nankör nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar" ifadelerini kullanmasına tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Bu millete nankör diyecek kadar ileri giden Erdoğan’ın, siyasi hayatının finalinde tercih ettiği bu yalnızlığa, bu çaresizliğe gerçekten üzülüyorum. Sayın Erdoğan’ın siyasi hayatının finali, 84 milyon için umuda açılan yeni bir başlangıç olacak" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan Ankara İl Kongresi'nde konuştu. Babacan, DEVA Partisi'nin üye sayısının 100 bini geçtiği dile getirdi. Konuşmasında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Erdoğan'ı karşılaştıran Babacan'ın gündeminde Erdoğan'ın ‘iş yok' diyenler için kullandığı “nankör” sözleri de vardı.

“ÖZAL, 2021 YILININ ERDOĞAN'INI SOPAYLA KOVALARDI”

Erdoğan'ın, “Rahmetli Özal Türk Lirası'nın onurunu kurtarmıştı. Şimdi biz de aynısını yapıyoruz.” sözlerini Özal döneminde yayınlanan çeşitli gazete kupürlerini göstererek yanıtlayan Babacan şu ifadeleri kullandı:

*Erdoğan, lafa gelince, Özal'ı dilinden düşürmüyor. Çünkü rahmetli Özal'ın milletimizin gönlündeki yerini çok iyi biliyor ve onu ha bire istismar ediyor. İcraata bakıyoruz, tam tersini yapıyor.

*Hani bir deyim var ya, ‘Özal gitmiş Mersin'e, Erdoğan gidiyor tersine'. Rahmetli bu olanları görse, 2021 yılının Erdoğan'ını herhalde sopayla kovalardı. ‘Ne yapıyorsun, hiç ders almadın mı?' derdi.

“TÜRKİYE TARİHİNDE İLK DEFA YAPTIRIM SÜRECİNE GİRDİ”

*Özal deyince herkesin aklına orta direk geliyor. ‘Hedefimiz orta direğin güçlenmesidir' diyor. Erdoğan, son yıllarda o orta direği yıktı. Tarihe böyle geçecek. Rahmetli Özal, basın özgürlüğünü savunurken ‘Yanlış haber de yapsalar, hakaret de etseler kızmam' diyen güleç bir insandı.

*Erdoğan, Türkiye'yi basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 153. sıraya geriletti. Gazetecilere davalar, cezalar, mobbingler, işten kovdurtmalar… Özal, vatandaşlarımız AİHM'ye gidip hakkını arayabilsin diye yol açmış.

*AİHM karar alıyor, Erdoğan bizim mahkemelerimize dönüp ‘Uymayın, yapmayın' diyor. Bu yüzden Türkiye tarihinde ilk defa yaptırım sürecine girdi.

“HALKLA ARASINA UZUN VE YÜKSEK BİR DUVAR ÖRDÜ”

Erdoğan'ın son bir yıldır yaptığı bazı konuşmaları izleten Babacan, Erdoğan'ın “İş yok” diyenler için kullandığı, “Nankör nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar” ifadelerine şu sözlerle tepki gösterdi:

*Cumhurbaşkanı artık halkla arasına uzun ve yüksek bir duvar ördü. Halkı unuttu. Eskiden ‘Ankara'da Keçiören'de bir dairede oturuyor' derlerdi. Şimdi kendisini Beştepe'ye hapsetti. Bir tek komşusu yok. Biz her gün sokaklardayız, ‘Evime ekmek götüremiyorum' diyen yüzlerce vatandaşımızla her gün karşılaşıyoruz.

*Ben, zamanında Erdoğan'la beraber, 3Y ile; yasaklarla, yoksullukla ve yolsuzluklarla mücadelenin parçası olmuş bir arkadaşınızım. Zaman zaman anlaşmazlıklar yaşasam da benim o ilk yıllarda birlikte çalıştığım kişi böyle biri değildi. ‘Açım' diyene, ‘işsizim' diyene nankör denir mi?

*Hala Keçiören'de o apartman dairesinde oturuyor olsa bu ifadeleri kullanabilir mi? Bulunduğu makamı borçlu olduğu bu millete yoksulluktan şikayet ettiği zaman ‘Nankör' diyor. Yazık, çok yazık.

“SİYASİ HAYATININ FİNALİ, UMUDA AÇILAN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK”

*Bu millete nankör diyecek kadar ileri giden Erdoğan'ın, siyasi hayatının finalinde tercih ettiği bu yalnızlığa, bu çaresizliğe gerçekten üzülüyorum. Ama kendisinin bu ülkeyi düşürdüğü duruma daha çok üzülüyorum.

*Bu ülkenin vatandaşlarının çektiği sıkıntılara, yokluğa, yoksulluğa, adaletsizliğe, hukuksuzluğa daha da çok üzülüyorum. Merak etmeyin.

*Sayın Erdoğan'ın siyasi hayatının finali, 84 milyon için umuda açılan yeni bir başlangıç olacak. Özgürlüklerin Türkiye'si ellerimizde yükselecek.

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