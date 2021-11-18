Babacan’dan Erdoğan’a: Doların 11 TL olması sizin eseriniz, yazıklar olsun!

Doların 11 TL'yi geçmesinin ardından paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Babacan, "Yazıklar olsun" diyerek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, doların 11 TL'yi geçmesinin ardından sosyal medya paylaşımında bulunarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Babacan, “Yazıklar olsun. Ülkeyi günbegün değil, dakika dakika, anbean daha da yoksullaştırıyorsunuz. Doların 11 TL olması sizin eseriniz” diyerek paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi.

İlginizi Çekebilir Akşener'den Erdoğan'a faiz eleştirisi: Mutlu musun?

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Artık dur Erdoğan!