Babacan’dan Erdoğan’a öneri

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a, kitabının ön kapağı için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte artan dolar kuru fiyatını gösteren grafik tablosunu önerdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a, kitabının ön kapağı için bir öneride bulundu.

BABACAN’DAN ERDOĞAN’A KİTABI İÇİN KAPAK RESİM ÖNERİSİ

“Sayın Erdoğan ekonominin kitabını yazdığını söylüyor değil mi? Kendisine kitabının ön kapağı için resim tavsiyem ektedir” ifadelerini kullanan Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018 tarihinden bugüne kadarki artan dolar kuru fiyatını gösteren grafik tablosunu kapak resim için önerdi.

“ŞU SON 5 SENELİK SİSLİ HAVAYI SİLİP ATACAĞIZ ÜLKEMİZİN ÜZERİNDEN”

Ardından partisinin Yozgat Akdağmadeni İlçe Kongresinde konuşan Babacan burada da, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Taraflı, partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ülkeyi uçuruma sürüklediğini vurgulayan Babacan, şunları söyledi:

“Taraflı, partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi başladıktan bu yana ülkemiz adeta yokuş aşağı yuvarlanıyor. Bu kötü yönetim yüzünden gerçekten önümüzü göremiyoruz. Aynı sisli bir havada araba kullanmak gibi.

Adına varlık fonu dedikleri, fiilen yokluk fonuna dönen, eski parayla 80 katrilyon yeni parayla 80 milyar boca batmış, Merkez Bankası’nın rezervleri erimiş, bitmiş eksi 50 milyar dolara düşmüş, koskoca Merkez Bankası borca batmış ama sabah akşam ‘Şunlar bizi kıskanıyor, bunlar bizi kıskanıyor…’

İşleri güçleri algıyı yönetmeye çalışmak. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki az kaldı. Emaneti hayırlısıyla teslim alacağız ve ülkemizi hızla hak ettiği seviyeye ulaştıracağız. Şu son 5 senelik sisli havayı silip atacağız ülkemizin üzerinden.”

“ŞU SON 3,5 YILLIK DÖNEMİN BİR KİTABINI YAZIN NE YAPTINIZ ONU BİR GÖRELİM”

Erdoğan’ın, ‘Ekonominin kitabını yazdım' sözlerini de eleştiren Babacan, “Hangi kitap bir sormak lazım? Artık o eski dönemin başarılarıyla övünüp durmayı bırakın. Bu ülkenin ekonomisi mahvoldu. Berbat oldu. 3,5 yılı geçti, 2018’in Haziran ayından bu yana bu ülke için en yaptınız? Ekonomide hangi başarıyı ürettiniz. Elini tutan mı var, engel olan mı var? Eğer bir şeylerin kitabını yazdım diyorsanız. Şu son 3,5 yıllık dönemin bir kitabını yazın onu bir görelim ne yaptınız” şeklinde konuştu.

“OLAN BU MİLLETİN İNSANLARINA OLUYOR”

“İktidar tarafında önce adalet, önce hukuk diyen kimse kalmadı” diyen Babacan, şöyle devam etti:

“Kurallar önemli, kuralların önemli olduğunu söyleyen birisi yok. Biri de demiyor ki ülkenin iç güvenliğinden sorumlu bakanı artık şu sağı solu tehdit etmeyi bıraksın. Biri de çıkıp demiyor ki ‘Şu küçük ortak, cezaevinden çıkan mafya liderini makamında ağırlamaktan vazgeçsin artık’ demiyor.

Sen hukuku yok et, ülkenin rotasını 28 Şubatçı Perinçek gibi adamlar çizsin, mafya, çete liderleri siyaseti dizayn etsin, ondan sonrada git sağda solda düşman ara. Olan bu milletin insanlarına oluyor.”

“YOKLUK GÜNLERİNE DÖNDÜRÜYORLAR MEMLEKETİ”

Geçmişteki yokluk dönemini hatırlatan Babacan, “Markete gidiyorsun bir paketten fazla alamıyorsun. Aynı o, kuyruk günleri var ya aynı o. Ben çocukluğumda yaşadım. Kuyrukta beklerdim, zeytin yağı alacaksan ikincisini alamazdın. Aynı o yokluk günlerine döndürüyorlar memleketi.” dedi.

“YAZDIĞI KİTAPTA YOKLUK VAR, YOKSULLUK VAR”

Babacan konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunun adı cehalet Gerçekten bilmiyorlar. Bilenlerle de çalışmıyorlar. Bütün bu konuştuklarımız Sayın Erdoğan’ın tüm yetkiler elindeyken yazdığı ekonomi kitabı bu. Yazdığı kitapta yokluk var, yoksulluk var. 3Y ile yani yoksullukla, yasaklarla ve yoksullukla mücadele diye yola çıktıktan sonra şu anda 3Y’nin adresi olmuş bir iktidar var karşımızda. Kitapta bundan ibaret inanın.”

ERDOĞAN’A KİTAP KAPAĞI TAVSİYESİ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve dolar ilişkisini ekrana yansıtılan grafik üzerinden anlatan Babacan, “Partili, taraflı Cumhurbaşkanı 3,5 yıl önce göreve başlıyor. Tarih 9 Temmuz 2018, dolar 4,53. Bugün her an değişiyor ama saat 14.30’da 11,12 kuruştu. Benim tavsiyem şu Sayın Erdoğan yazdığı kitabın kapağına bu grafiği koyabilir.” şeklinde konuştu.

“BU ENFLASYONU DA, HAYAT PAHALILIĞINI DA DEFTERDEN SİLECEĞİZ”

Faiz indirimi konusuna da değinen Babacan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Talimatla faiz düşmez arkadaşlar. Bunu anlamadı, anlamıyor, bilmiyor ama bilmediğini de bilmiyor. Zannediyor ki ben Merkez Bankası’na döneyim talimat vereyim ‘indir faizi’ diyeyim faiz düşecek.

Merkez Bankası faizi, faizlerden sadece bir tanesi. Hazine’nin borçlanma faizi var. Ne oldu, Merkez Bankası’nın faizini 3 puan düşürdüler. Hazine’nin borçlanma faizi 3 puan arttı. Ne anladık? Faizler doğru politikalarla düşer, güvenle düşer. Bu enflasyonu da, hayat pahalılığını da defterden sileceğiz.”

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