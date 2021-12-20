Babacan’dan Erdoğan’a: Talimatla Hazine’nin faizlerini düşürsün, görelim

DEVA Partisi lideri Babacan, "Devletin boşalan kasalarının, vatandaşın boşalan ceplerinin sebebi dış mihraklar falan değil. Bu yaşananların bir tek sorumlusu var. Kafasına esince Merkez Bankası başkanını görevden alan, ekonomi bakanını görevden affeden, bağımsız olması gereken kurumlara açıkça talimat veren, dış ilişkilerde itibarımızı yerle bir eden Erdoğan ve onun ortaklarıdır” dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da partisinin Sultanbeyli ilçe kongresinde konuştu.

Ali Babacan, yaşananların tek sorumlusunun Erdoğan ve ortakları olduğunu ifade ederek,

şu ifadeleri kullandı:

* Açlığa, yokluğa karşı ‘Bu istiklal savaşıdır, nastır' diyerek bu milletin tertemiz duygularını istismar edenlere soruyorum: Yerini hatırlıyorsanız elinizi vicdanınıza koyun. Ülkemizde yaşanan sorunların kaynağı dışarıda değil.

* Devletin boşalan kasalarının, vatandaşın boşalan ceplerinin sebebi dış mihraklar falan değil. Bu yaşananların bir tek sorumlusu var.

* Kafasına esince Merkez Bankası başkanını görevden alan, ekonomi bakanını görevden affeden, bağımsız olması gereken kurumlara açıkça talimat veren, dış ilişkilerde itibarımızı yerle bir eden Erdoğan ve onun ortaklarıdır.

‘HİÇ KİMSENİN VATANINI SATTIĞI FALAN YOK”

Vatandaşın ‘geçinemiyoruz’ sözlerine karşı, ‘En azından vatanı satmıyoruz, dış güçlere boyun eğmiyoruz, terörist değiliz' şeklinde cevaplar verildiğini belirten Babacan, “Hiç kimsenin vatanını sattığı falan yok. Bu ülkenin vatandaşları bu ülkeyi çok seviyorlar. Ama siz artık bunu görmüyorsunuz. Sürekli düşman arıyorsunuz. Vatandaşlarımız bu ülkeyi öyle çok seviyorlar ki yarınlarını burada kurmak, çocukların düğünlerini burada düzenlemek, torunlarını burada kucaklarına almak istiyorlar.” dedi.

‘MESELE FAİZİ DÜŞÜRMEKSE TOPYEKUN DÜŞERECEKSİNİZ”

Hazinenin borçlanma faizinin tam 7 puan arttığını belirten Babacan, “Hazine'nin borçlanma faizi eylül ayında yüzde 17'ydi. Şu anda yüzde 24'e dayandı. Kur ve enflasyon artınca Hazine daha pahalı borçlanır. Bunun çaresi yok. Haydi, talimatla Hazine'nin faizlerini düşürsün, görelim. Talimat Merkez Bankası'na işliyor da, nas Merkez Bankası faizleriyle ilgili de, Hazine faizleriyle ilgili nas yok muymuş? Mesele faizi düşürmekse, bizim zamanında yaptığımız gibi topyekûn düşüreceksiniz. Hem Merkez Bankası faizi hem Hazine faizi hem piyasa faizi, hepsi tek haneye düştü.” ifadelerini kullandı.

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