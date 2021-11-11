Babacan’dan gençlere: ‘Umudunuzu hiç kesmeyin’

İstanbul’un Fatih'te gençlerle buluşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “Bizim bu ülkeden hiç umudumuz kalmadı” diyen gence Babacan, “Umudunuzu hiç kesmeyin. İnşallah bu ülke çok hızlıca toparlar. Sadece bu iktidarın değişmesi, düzün insanların iş başına gelmesi gerekiyor” yanıtını verdi.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'un Fatih ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Babacan'ın yanına gelen bir genç, “Yakın bir tanıdığım yüksek lisans yapmasına rağmen 3500-4000 TL gibi komik rakamlara çalışıyor. Devletin bununla alakalı bir adım atması gerekiyor. Bir taraf çok zengin oluyor ama biz vatandaş olarak hâlâ alttayız” sözleriyle dert yandı.

“KENDİ PARAMIZ DURMADAN DEĞER KAYBEDİYOR”

Babacan bunun üzerine şu ifadeleri kullandı: “Bizim ekonomi yönetiminin başında olduğumuz dönemde YouTube'da bir genç arkadaşımız yazmış. ‘Sizin döneminizde bir ay mısır tarlasında çalıştım, biriktirdiğim parayla en son model Playstation aldım. Bugün doktor bile maaşıyla alamıyor. Bu iş gelir seviyesinin yükselmesiyle ve fiyatların makul kalmasıyla alakalı. Şu anda döviz kuru sürekli arttığı için A'dan Z'ye her şeye zam geliyor. Kendi paramız durmadan değer kaybediyor.”

'DEVLET GENÇLERDEN VERGİ ALMASIN”

Teknolojik ürünlerdeki fiyatlardan da şikayet eden genç, Babacan'a şunları söyledi: “Benim X bir telefon almam için bu şartlarda 3 ay çalışmam gerekiyor. Sinema televizyonla uğraşıyorum. Alacağım, en kötü ihtimal 15 bin lira. Devlet bir şey uygulasın, ‘Bu bilgisayar 15 bin lira, biz senden 3 bin lira vergi almıyoruz' desin. Biz ne yapalım genç olarak?”

‘SADECE İKTİDARIN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR’

“Bizim bu ülkeden hiç umudumuz kalmadı” diyen gence Babacan, “Umudunuzu hiç kesmeyin. İnşallah bu ülke çok hızlıca toparlar. Sadece bu iktidarın değişmesi, düzün insanların iş başına gelmesi gerekiyor” yanıtını verdi.