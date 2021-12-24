Babacan’dan iktidara: Madde bağımlısı gibi oldular

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin açıkladığı kur korumalı TL mevduat uygulamasını eleştirerek, “Cumhuriyet tarihinin en büyük finansal skandalı olan 130 milyar doların akıbeti aydınlatılmamışken, bu sefer de 7 milyar doları gizli saklı sattılar. Hem de olmayan parayı satıyorlar. Borç aldığı dövizi arka kapıdan satıyor. Madde bağımlısı gibi oldular” değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet KAYA

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Partisinin Kilis 1. Olağan Kongresi'ne katılan Babacan, sosyal medya hesabından da son ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eleştirilerinin hedefine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de alan Babacan, şunları belirtti:

“BİZİM REKLAMIMIZI YAPIYOR”

* Erdoğan “Faiz 4,5’a indi” diye övünüyor ya. Sağ olsun, bizim dönemin reklamını yapıyor” değerlendirmesi yaptı.

* Ne zaman 4,5’a düşmüş? 2013'ün mayıs ayında. O yıllarda MB, Para Politikası Kurulu bağımsız çalışıyor. Bu sayede Merkez Bankası faizi düştü.

* Sayılar ortada, krizlerin ortağı Bahçeli'nin bıraktığı ekonomide enflasyon yüzde 29. Kararların ortak akılla, istişareyle alındığı, işini bilen ve liyakat sahibi kadroların ekonomi yönetiminde bulunduğu dönemlerde enflasyon düşüyor.

“ERDOĞAN ŞAPKADAN 1970 MODEL TAVŞAN ÇIKARDI”

* Geçen gün Erdoğan, şapkadan 1970 model bir tavşan çıkardı. ‘Faize karşıyım’ diyor ya, şimdi dolarla faiz verecek.

*Geçen hafta, ‘Düşük faiz, yüksek kur’ diyorlardı. Şimdi de kur düştü diye seviniyorlar. Dolar düşük derken 11-12’ye düşünce seviniyorlar.”

* Kur korumalı TL mevduat uygulamasını da eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, değerlendirmelerinin devamında şunları belirtti:

*Cumhuriyet tarihinin en büyük finansal skandalı olan 130 milyar doların akıbeti aydınlatılmamışken, bu sefer de 7 milyar doları gizli saklı sattılar. Hem de olmayan parayı satıyorlar. Borç aldığı dövizi arka kapıdan satıyor. Madde bağımlısı gibi oldular.

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