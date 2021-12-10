Babacan’dan Merkez Bankası’na: Piyasaya değil Beştepe’ye müdahale edin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın dolar kuruna müdahalesiyle ilgili paylaşım yaptı. Babacan, “Piyasaya değil Beştepe’ye müdahale edin. Bu yaptıklarınızla ne kuru düşürebileceksiniz ne de vatandaşa katkı sunabileceksiniz” dedi.

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Dolar/TL 13,95’i görünce Merkez Bankası bir kez daha müdahale etti. Ödünç ve emanet dövizleri satarak müdahale eden TCMB, faiz indirimleriyle yükselttiği kuru 14’ün altında tutmaya çalışıyor.

Merkez Bankası'nın dolar kuruna müdahale etmesini eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Merkez Bankası'ndan yine piyasaya müdahale var. Defalarca söyledim. Tekrar ediyorum, piyasaya değil Beştepe'ye müdahale edin. Bu yaptıklarınızla ne kuru düşürebileceksiniz ne de vatandaşa katkı sunabileceksiniz” ifadelerini kullandı.

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