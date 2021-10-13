Babacan’dan ‘telefonla konuşmaktan korkuyoruz’ diyen vatandaşa: Korkmadan yürüyeceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a Ankara’nın Haymana ilçesinde bir vatandaş, “Şu anda korku dünyası var. İnsan, telefonla dahi konuşamıyor, dinlenmekten çekiniyor” diye yakındı. Babacan da “Artık korku dönemi bitti. Hep beraber korkmadan yürümeden bu iş olmaz" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Haymana ilçesinde vatandaşlarla biraraya geldi. Babacan, bir vatandaşın “Şu anda korku dünyası var. İnsan, telefonla dahi konuşamıyor, dinlenmekten çekiniyor” sözleri üzerine “Telefonla arayan anketçi ‘Hangi partiye oy vereceksin?' deyince insanlar ne söylüyor?” diye sordu. Vatandaşın “Mecbur AK Parti'yi söylüyoruz, ‘Bundan iyisi yok' diyoruz” sözleri gülüşmelere neden oldu.

“ARTIK KORKU DÖNEMİ BİTTİ”

Babacan vatandaşa “Artık korku dönemi bitti. Hep beraber korkmadan yürümeden bu iş olmaz. Anket yapanda sorun yok. Sorun, telefonu üçüncü bir dinleyenin olması” diye karşılık verdi.