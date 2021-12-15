BAE’ye giden Çavuşoğlu: İmzalayacağımız anlaşmalar var

Diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi adımının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Son derece verimli bir görüşme oldu. Ekonomik ilişkilerle ilgili konuları, özellikle yatırım, ticaret ve diğer konuları birlikte ele aldık. Önümüzdeki süreçte imzalayacağımız anlaşmalar var" açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“İLİŞKİLERİMİZDE İSTEDİĞİMİZ DÜZEYDE DEĞİLDİK”

Birleşik Arap Emirlikleri'ni en son 2016'da ziyaret ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Maalesef son 5-6 yıldır ilişkilerimizde istediğimiz düzeyde değildik. Son zamanlarda ilişkileri normalleştirme yönünde ortak irade koyunca karşılıklı ziyaretler artmaya başladı. Mohammed Bin Zayed'in Ankara ziyareti son derece başarılı geçti. O ziyarette görüşülen konular ve de alınan kararların takibi için, bir de sayın cumhurbaşkanımızın ziyaretinden önce o ziyaretin hazırlıkları için 5-6 yıl aradan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettim. Buraya gelir gelmez iş insanlarımızla görüştüm” diye konuştu.

“İLİŞKİLERİN SOĞUK OLDUĞU DÖNEMDE BİLE TİCARET DEVAM ETTİ”

“İlişkilerimizin soğuk olduğu dönemlerde bile ticaretimiz artarak devam etti” diyen Çavuşoğlu, “İkili ticaret bakımında körfez bölgesinde birinci sırada, yatırımlar bakımından ise ikinci sırada olan bir ülke. Gelir gelmez iş insanlarımızla bir araya geldik. Burada bulunmaktan memnunlar. İlişkilerimizin soğuk olduğu dönemlerde bile kendilerine yönelik bir kısıtlama olmadığını söylediler” dedi.

“EKONOMİK YATIRIMLARI ELE ALDIK”

Çavuşoğlu, görüşmelerine ilişkin şu bilgilendirmede bulundu:

*Bugün başbakan ve Dubai emiri Şeyh Mahdum körfez iş birliği toplantısı için Suudi Arabistan'daydı. Gelir gelmez havaalanında, Dubai'de görüştük. Daha sonra Abu Dabi'ye geldim. Son derece verimli bir görüşme oldu. Ekonomik ilişkilerle ilgili konuları, özellikle yatırım, ticaret ve diğer konuları birlikte ele aldık.

*Önümüzdeki süreçte imzalayacağımız anlaşmalar var. Karayolu taşımacılığıyla ilgili kapsamlı ticaret anlaşması gibi konuları da ele aldık. Buraya geldiğimiz zaman da büyükelçiliğimizle, çalışma arkadaşlarımla bir araya geldik. Şeyh Mohammed Zayed ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

“İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADIK”

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesine ilişkin Çavuşoğlu, “Bir iş birliği anlaşması imzaladık. Daha sonra akşam çalışma yemeğinde ikili konuları ele aldık. Sadece ikili ilişkiler değil, bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Libya'daki son durum, İran'ın ve Amerika'nın tekrar nükleer anlaşmaya dönmesi, onun bölgeye etkileri…Özellikle körfez bölgesinde Katar ve 4 ülkeyle yaşanan sıkıntının aşılması ve ilişkilerin normalleşmeye başlamasından sonra yine tüm bölgeye etkisinin olduğunu görüyoruz bu yumuşamanın. Bizimle bölge arasındaki ilişkilere de olumlu etkisi oldu. Bunu devam ettirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN'IN BAE'Yİ ZİYARET EDECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine ilişkin bilgi veren Çavuşoğlu, “Sayın cumhurbaşkanımızın ziyareti konusunda da 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz. 15'inde de EXPO'da Türkiye Milli Günü olarak bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

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