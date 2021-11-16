Bahçeli: Cumhur İttifakı’nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Cumhur İttifakı geçmiş ile gelecek arasında köprüdür. Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız" diye konuştu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli’nin açıklamaları:

* İl il Anadolu’yu geziyoruz, adım adım 2023’e yürüyoruz. Bu yürüyüş ahlaksızlığa karşı namusun yürüyüşüdür. Yalana karşı faziletin yürüyüşüdür.

* Hainlere, eli kanlı teröristlere, yedi düvele, işbirlikçilere karşı onur yürüyüşüdür.

“CUMHUR İTTİFAKI’NDA ÇATLAK PATLAK OLMAZ”

* Cumhur İttifakı’nda çatlak patlak olmaz. Cumhur İttifakı geçmiş ile gelecek arasında köprüdür

* MHP fırsatçılık yapmaz. Hükümete bakan vermemiş olsak da, Cumhur İttifakı’nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız.