Bahçeli: Döviz kuruyla kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli," Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK toplantısı sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Son dönemde yaşanan ağır ekonomik krize değinen Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

– Türkiye’yi karıştırmak ve karanlığa çekmek için fırsat kollayan çevrelerin provokatif faaliyetleri tetikte beklemektedir.

– Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz ve rant çıkarlarına eyvallah etmeyeceğiz.

TÜRKİYE FAİZ LOBİSİNE EĞİLMEYECEK

– Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz. Türkiye’yi küstahça dize getirmek için Mavi Vatan’dan, Doğu Akdeniz’den vazgeçmemizi istemektedirler.

– Türkiye döviz sabotajlarına yenilmeyecek. Türkiye faiz lobisine eğilmeyecektir.

– Sokaklara inerek hükümeti istifa ettirmeye isteyenlere asla izin, icazet verilmeyecektir. Demokrasi sokakta değil, milletimizin iradesindedir, sandığın içindedir.

– Türkiye sokakta bulunmamış, zillet ittifakına bırakılmayacaktır. Darbe teşebbüsü ile yapamadıklarını dövizle başaramayacaklardır.

İlginizi Çekebilir Akaryakıttaki zam fırtınası araç sahiplerini çileden çıkardı

İlginizi Çekebilir Zamlar dudak uçuklattı: Hep 50 liralık alan kaç litre kaybetti?

İlginizi Çekebilir Kurdaki artışın etkileri sürüyor: Un ve makarnaya büyük zam