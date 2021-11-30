Bahçeli: Yalancıların maskesini düşüreceğiz

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, "İl il Anadolu temasıyla başlattığımız ziyaretler kapsamında geçtiğimiz hafta itibariyle 70 ilimizi gezdik. Elbette yeterli değil hafta sonuna kadar bütün illeri gezmiş olacağız. Yalancıların maskesini düşüreceğiz." dedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

“YALANCILARIN MASKESİNİ DÜŞÜRECEĞİZ”

* İl il Anadolu temasıyla başlattığımız ziyaretler kapsamında geçtiğimiz hafta itibariyle 70 ilimizi gezdik. Elbette yeterli değil hafta sonuna kadar bütün illeri gezmiş olacağız.

* Yalancıların maskesini düşüreceğiz, Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız. Halka doğru gideceğiz, mutlaka anlaşacağız, sözleşeceğiz.

* ‘Geliyor gelmekte olan’ diyorlar ya biz de ‘Gidiyor gitmekte olan’ diyeceğiz. Sonra da gelmeden gittiklerini göreceğiz. Sonra da gelmeden gittiklerini göreceğiz.

* Cumhur’un kaderi Cumhuriyet’in kaderidir. Cumhur İttifakı Türkiye’yi kem gözlerden, kötü sözlerden, ölümcül engellerden, karanlık emellerden, fedakarca koruyacak milleti ile bütün halinde geleceği inşa edecektir.

* Çalışacağız, çabalayacağız, sular gibi coşacağız. Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünde Türkiye’nin yeni bir zaferine imza atacağız.

“KİNLERİ YARIŞTIRMAK TÜRKİYE’YE EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR”

* Geleceğin yol haritasını geçmişin tecrübeleri ile çizmekten başka yol yoktur. Türk Milleti yaklaşık 200 yıldır ekonomik baskılara, siyasi dayatmalara maruz kalmaktadır.

* Aziz milletimiz yoksul, yorgun, yılgın, bitkin, durgun, düşkün olduğu dönemlerde bile umudunu hiç kaybetmemiş, hedeflerinden en ufak sapma göstermemiştir.

* İnsanımız ekmeğini büyütmek, işini büyütmek için her zorluğa katlanmış, her çileye katlanmıştır.

* Siyasi tarihi, kültürel ve varlığımız ekonomik ambargo ve yaptırımlarla taciz edilmiş, sürekli tahribata uğramıştır.

* Bu itibarla yaşadığımız ekonomik sorunların iç yüzünü, can alıcı noktalarını doğru tekrif etmek zorundayız.

* Bu ülke hepimizindir. Temiz bir dil kullanmak, empati kurmak, erdemli olmak öncelikle siyasi partilerin sonra da herkesin sorumluluğudur.

* Birbirimizi suçlayarak, birbirimize düşman muamelesi yaparak kinleri yarıştırmak Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülüktür.

* Türk Milleti sahnelenen ekonomik oyunların benzerlerine mazisinde defalarca şahit ve mahkum olmuştur.

* Dün hasta adam olarak tarifini yaptıkları imparatorluğumuzun bünyesinde geniş ekonomik gedikler açan, bölüşüm ve paylaşım masalarında askeri ve siyasi operasyonlar planlayan ülkelerin politikalarından ders almak zorundayız.

* Türkiye’nin çıkmaz sokağa girmesini isteyen çevreler var. Ekonomik çetelerin, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları vicdan sahibi her insanımızın esasen malumudur.

* Türkiye’ye ölümü göstererek, sıtmaya razı etmeye çalışanlara duyarsız, duygusuz ve dirençsiz olacağımız mı hesap ediliyor?