Bahçeli’den 2022 yılı asgari ücretiyle ilgili açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, açıklanan 2022 asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücret rakamlarını açıkladı.

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 253 TL oldu. Asgari ücret artışı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu.

“ÜCRETİN GELDİĞİ AŞAMA YÜREKLERE SU SERPMİŞTİR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bahçeli, şunları belirtti:

* Bu ayın ilk haftasından itibaren faal halde bulunan, işçilerimizin hayat ve geçim standardı açısından en uygun ücret seviyesini belirlemeye çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamlamış, nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız yeni asgari ücreti açıklamıştır.

* Milyonlarca işçimizin heyecan ve merakla beklediği asgari ücret rakamı yüzde 50,44 oranında yapılan zamla birlikte 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltilmiştir. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, son 50 yılda en yüksek asgari ücret miktarı belirlenmiştir.

* Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve sevindirici gelişmedir. Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir.

* Asgari ücret; “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek” ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir.

“HUZURLU VE REFAH İÇİNDE BİR GELECEĞE KAVUŞACAĞINA İNANIYORUZ”

* Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum.

* Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yeni asgari ücreti desteklemenin yanında, ülkemize güvenen, milli birlik ve dayanışma ruhunun varlığına hizmet eden herkesin, her insanımızın mutlak surette kazanacağına, huzurlu ve refah içinde bir geleceğe kavuşacağına inanıyoruz.

* İnsanlık tarihi göstermiştir ki, karamsarlık ablukası, umutlu ve imanlı duruş karşısında kırılıp dağılmıştır. Bugünkü şartlarda siyasette, ekonomide, diplomaside, güvenlik alanında sürdürülen haklı mücadeleye safiyetle omuz ve ömür verenlerden Allah razı olsun diyorum.

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