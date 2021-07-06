Bahçeli’den AYM’ye sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli’nin açıklamalarının satırbaşları:

* Her siyasal hareket üzerinde şekillendiği aynı topluma ve aynı sorunlara bakmasına rağmen çözüm yollarında ayrılmaktadır. Bu ayrılıklar siyasetin doğasında vardır.

* MHP Türkiyemizin tamamında zemin bulmuş ve kök salmış, kendisine sevgisiyle bağlı bir seçmen kitlesine kavuşmuştur. Üç hilal bir sevda halini almış, ne kadar övünsek azdır, yetersizdir.

* MHP bir demokrasi namusudur. MHP büyük bir millet eseridir. MHP, istikrarın, dik duruşun, devredilmez inancın markasıdır.

* İstanbul Sözleşmesi’nin çarpıtılması, İstanbul Kanal’ı hedef alan saldırılar ve Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesi okuyacakları ile ilgili yalan dozu yüksek kara kampanyalar Türkiye’yi zor duruma sokmaya yönelik taktik adımlardır.

* Kılıçdaroğlu, paylaştığı bir videoda ‘beni hapse atmak istiyorlar’ diye yakınıyor. Oysa hakkında düzenlenip, TBMM’ye gönderilen fezlekelerin içeriğinden hiç bahsetmiyor. Buna hiç cesaret edemiyor.

“KILIÇDAROĞLU MAĞDUR POZLARINI BIRAKSIN”

* Bunlar gerçekten de yalancının daniskasıdır. Kılıçdaroğlu paylaştığı bir videoda beni hapse atmak istiyorlar diye yakınıyor. Bir yanda adalet ve hukuka vurgu yapan, diğer yanda hakkında düzenlenen fezlekeleri sulandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu tam bir çıkmazdadır.

* Adaletin terazisi yeri geldi mi herkesi tartmalıdır. Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi sözlerinin kanunlarla çeliştiğini düşünsün.

* Kimse hukuktan üstün değildir. Fezlekeler TBMM’ye intikal etmiştir. Gazi Meclis, kanun kaçaklarının meskeni olamaz. TBMM karma komisyonunda bekletilen fezlekelerin bir an evvel görüşerek genel kurula getirilmesi, şüpheli olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının derhal kaldırılması gerekir. Hukuk diyorsak gereğini mutlaka yapmakla mükellefiz.

* Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kılıçdaroğlu kendisine güveniyorsa karar sürecini kendi başlatmalıdır.

“SÖZ VERİYORUM CHP’YE DESTEK VERECEĞİZ”

* Söz veriyorum; ilk kez CHP’ye destek vereceğiz. Türkiye’de hukukun üstünlüğü hakimdir. İşlenmiş suçlar kimsenin yanına bırakılmamalıdır. Bu ihtiyaç herkes ve hepimiz için geçerlidir.

* Kanundan kaçış yoktur. Teröre yardım ve yataklık yaptıkları tescilli olan, PKK’nın tasması boğazlarına geçen HDP’li vekillerin fezlekelerin görüşülmesi niye gecikmektedir?

* TBMM Başkanı’nı göreve davet ediyorum. Tarihi sorumluluğu ifa etmeye çağırıyorum. Dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin arka kapıdan tekrar TBMM’ye kabul edilmeleri millet iradesini yok sayan bir tasarruftur.

“TERÖR PROPAGANDASI NASIL HAK İHLALİ OLUR”

* Anayasa MAhkemesi, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun hak ihlali ile tahliyesini istemiştir. Söz konusu karanlık şahsın, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine AYM karar vermiştir. Yani milletvekilliğine dönüş yolu açılmıştır. Terör propagandası nasıl hak ihlali olabilir?