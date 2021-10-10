Bahçeli’den Biden’a: Utanç verici bir suç, rezalet

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki: ABD terör örgütleri ile mi yoksa Türkiye ile mi müttefiktir? ABD yönetimi dost mu düşman mıdır? Teröristlere silah vermek utanç verici bir suçtur, rezalettir.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Analar Bacılar Kurultayı’nda konuştu. ABD yönetimine ve Başkan Biden’a tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi:

– Biden yönetimi bize göre bir karar vermelidir. ABD terör örgütleri ile mi yoksa Türkiye ile mi müttefiktir? ABD yönetimi dost mu düşman mıdır? Teröristlere silah vermek utanç verici bir suçtur, rezalettir.

– Toprağa bir girsek mi dünyaya bin geliriz. Yine de teslim olmayız, pes etmeyiz. Bu davaya bağlıyız. Bu davayı bayrak gibi taşıyacağız. Tehdit yoğundur, hava kurşun gibi ağırdır. Türkiye’yi etkisizleştirme çabasındalar ama başaramayacaklar. Millet bir olur aşılmaz güç olur zalimlerle mücadele eder.

– Anaların nefesi PKK’nın ensesindir. HDP, PKK’nın ikmal organıdır. HDP eşittir PKK’dır. HDP terörist sevk zincirin ilk halkasıdır. HDP’nin ön kapısından giren arkadan terörist kamuflajı giyerek çıkmaktadır. HDP terörizmin siyasi organizasyonudur. Kimse aklımızla alay etmesin. HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır.

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