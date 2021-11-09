Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert sözler

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere hitaben yazdığı Kanal İstanbul mektubunu eleştiren Bahçeli, "Bu mektup bir rezalettir" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Aziz Atatürk fani bir insandır, ömrü hem sayılı hem de sınırlıdır. Fakat geride bıraktığı muhterem mücadeleleri milli hafızada ebediyen varlık hükmünü koruyacaktır.

* Atatürk, Türk milletinin varlığına kast edenlerin farkına vararak onları deşifre etmiş, milletin yolunu aydınlatmıştır.

* Büyük Atatürk’ün de öngördüğü gibi gafillerin ihanetleriyle her zaman karşılaşması mümkündür. Atatürk, milletin arasına nifak sokan art niyetlilerle mücadeleye önem vermiştir.

* 57 yıllık bir hayata devasa bir tarihi sığdırıp Rahman’a kavuşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Türk gençliği her zaman hatırlayacaktır. O bir hilal gibi parlayan kurtuluşun öncü ismidir.

* İlk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum. Türk milleti hiçbir güce eğilmeyecek, şer odaklarının heveslerini kursaklarında bırakacaktır.

* Konu milletse, helal süt içmiş her insanımız adeta devleşerek husumete dayanmasını, can pahasına da olsa zulüm çemberini parçalamasını bilmiştir.

* Çanakkale Savaşları esnasında mermisi bitince tüfeğini kırıp düşmanın üstüne fırlatan, elini geçirdiği taşları düşmanlara atan Bigalı Mehmet Çavuş ve daha nice kahramanlarımız milletimizin yüz akıdır.

* Türk milleti en vahim saldırıları göğüslemiştir. Muhtaç olduğumuz kudretin ta kendisi olan kan yine aynı kandır, çok şükür milli damarlarda hızla dolaşmaktadır. Hiçbir siyasi hedef, Türk milletinin varlığından, egemenlik haklarından, güvenliğinden daha önemli değildir.

* Terörle mücadeleyi engellemek, terör örgütlerine can suyu vermek için devamlı faaliyet halinde olan siyasi partilerin milli güvenlik problemi haline geldiğini görmek meselemizdir.

* Siyasi parti ve sivil toplum örgütü kisvesine bürünmüş odakların adalet, hukuk, insan hakları gibi kavramları sık sık telaffuz etmeleri yalandır. Türkiye’nin ayağından çekiştirenler boş durmuyorlar, fitnenin birisi biterken diğeri başlamaktadır.

* CHP yönetimi terörle mücadeleye hayır diyerek tarihin en büyük kırılmalarından birini yaşamıştır. CHP yönetimi, PKK’ya evet Türkiye’ye hayır demiştir. HDP’nin kafesine giren CHP resmen patlamıştır.

KILIÇDAROĞLU’NUN KANDİL AÇIKLAMASI

* CHP ile yüzleşmek demek Türkiye’nin huzursuzluk devirlerine ayna tutmak demektir. Nerede bir travma varsa orada CHP suçüstü yakalanmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu bir sonuçtur, sebepler ise CHP’nin son 50 yıllık tarihinde yatmaktadır.

* Kılıçdaroğlu’nun bütün yolları Kandil’e açılmıştır. PKK’nın eline avucuna düşen CHP’nin hali utanç vesikasıdır. Mehmetlerimize kurşun sıkan, polislerimize pusu kuran, kadınlarımıza bebeklerimize ölüm saçan teröristlerle mücadeleye karşı çıkan CHP’dir ve bu güvenlik sorunu parti tarafını şeytandan yana kullanmıştır.

* CHP’ye oy veren kardeşlerimiz şaşkındır, şok halindedir. İyice sıkışan, minderden kaçmak için çareler arayan Kılıçdaroğlu soluğu bu defa da Yozgat’ta almıştır. ‘Kadil’i yerle bir etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler’ demiştir.

Atalarımız boşuna söylememiş, karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. Gerçekten de Kılıçdaroğlu’nun hali tıpkısıyla budur. Atmaya niyeti olmayan korkak taşın büyüğüne sarılırmış.

* Sayın Kılıçdaroğlu, Kandil’de yuva değil mağara delikleri vardır, teröristleri o deliklerde yerle bir edeceğiz. Sanıyorum bilmiyorsun çünkü ilgilenmiyor, takip etmiyorsun.

* Teröristler sadece Kandil’de bulunmuyor. Senin meşru kabul ettiğin HDP, Kandil’in hıyanet odağıdır. Bari bunu kabullen, milletin huzuruna çıkarak af ve merhamet dilen.

BÜYÜKELÇİLERE MEKTUP

* Türkiye’de görev yapan 10 ülkenin büyükelçisi tarafından açıklanan muhtıranın külleri soğumadan, şimdi de Kılıçdaroğlu karşımıza çıkmıştır.

* CHP Genel Başkanı, Türkiye’de görev yapan yabancı devlet büyükelçilerine bir mektup yollamıştır. Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir.

* Bahse konu mektupta diyor ki “Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı olan bu projeyi desteklememelidir. Kanal İstanbul’un uygulanmasının önlenmesi için mücadele etmeye devam edeceğim. Sizlere de dünyayı korumak için çağrıda bulunuyorum

* Sayın Kılıçdaroğlu ne hallere düştün? Türkiye’nin bir meselesini hangi hakla şikayet ediyorsun. Hiç mi utanmadın sıkılmadın?

* Derdin varsa millete gidersin yabancı büyükelçilere ülkemizi nasıl ispiyonlarsın kötülersin? Kılıçdaroğlu demokrasiye leke sürmüştür. Bu mektup bir rezalettir.

“ŞEHİDİN BACISINA KÜFRETMEK ŞEREFSİZLİKTİR”

* Şehit ailelerine hakaret şehitlerimize ihanettir. Açık açık söylüyorum, bir şehidimizin bacısına küfretmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu kansızlık, içinde insan sevgisi olan hepimizin yüreğini dağlamıştır.

* İP Başkanı yaptığını bulacak, ettiğini çekecektir. Allah’tan niyazım ne yaptılarsa aynısını yaşamalarıdır. Bakınız şehidimizin bacısına küfür eden alçağa CHP’den en küçük itiraz gelmedi, gelemedi.

* CHP Sözcüleri size ne oldu, nereye kaçtınız? Şehit hepimizin şehidi, şehit ailesi hepimizin ailesidir. Bunlarla ilgili gereği mutlaka yapılmalıdır.