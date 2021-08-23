Bahçeli’den ‘Sakarya Zaferi’ mesajı

Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan MHP lideri Bahçeli, "Bugünün kahredici hadiselerinden ibret alarak geleceğimiz için sonuçlar çıkarmalıyız. Sakarya “Ya İstiklal Ya Ölüm” seslenişinin beyanıdır. Bu beyan vicdanımızda mahfuzdur" ifadesini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sakarya Zaferi’nin 100. yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı: