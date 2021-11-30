Bahçeli’nin sözlerinin ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Mansur Bey dikkat etsin, artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır" sözlerinin ardından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in anmasına yapılan saldırıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı işaret ederek, “Mansur Beyin elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin, artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır” ifadelerini kullanmıştı.

YAVAŞ: YANIT VERMEYECEĞİM

Mansur Yavaş, konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından yazılı olarak paylaştı. Yavaş, şunları belirtti:

*Milletimizin iradesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemin ardından, bu makamın getirdiği sorumluluk ve prensiplerim gereği 2,5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim.

*Bu sorumluluk ve prensip gereği, bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim.

*Hemşehrilerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 Milyon Ankaralının mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim.

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