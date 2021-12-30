Bahçeli’ye İmamoğlu yanıtı: Size birkaç gömlek büyük gelir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İçişleri Bakanlığı'nın İBB için başlattığı 'teftiş' hakkındaki açıklamasında dile getirdiği, "Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir" sözlerine tepki gösterdi. Özel, "İmamoğlu'na bu suçlamayı yöneltmek size birkaç gömlek büyük gelir" dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı’nın İBB için başlattığı ‘teftiş’ hakkında, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU SUÇLUYSA ELBETTE GÖREVDEN ALINMALI

Bahçeli, “Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınmasını mı istiyorsunuz” sorusuna “Suçluysa elbette görevinden alınmalı. Büyükşehir Belediye Meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığının özel teftişinden suçlu olmayanın rahatsız olmasına da gerek yoktur. Eğer suç var ise cezası da olmalıdır. İstanbul terör örgütlerine teslim edilmeyecektir. İstanbul’a hizmet bahtiyarlıktır. Dua berekettir. Ama İBB Başkanı siyasi hırslarına yenilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirdiği gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir” şeklinde yanıt verdi.

“SİZE BİRKAÇ GÖMLEK BÜYÜK GELİR”

Bahçeli’nin bu açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı;

“Devlet Bahçeli, siz ki tekrar seçimlerde Abdullah Öcalan’ın mektubuna bel bağlamış bir ittifaksınız, İmamoğlu’na bu suçlamayı yöneltmek size birkaç gömlek büyük gelir. İstanbullunun size vermediği yetkiyi Suç İşleri bakanınızın kumpaslarıyla mı alacaksınız. Akıllanmayacaksınız!”

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