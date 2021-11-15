Bahçeşehir’in ortasına yapılan geri dönüşüm tesisi mahkemelik oldu

Başakşehir Belediyesi’nin Bahçeşehir’de yapımına başladığı ve çevre halkının tepkisine neden olan geri dönüşüm tesisi protesto edildi. CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, tesise karşı hukuki süreç başlattıklarını ve iptal davası açtıklarını duyurdu.

Sözcü İstanbul

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Başakşehir'in Bahçeşehir bölgesinde yerleşim alanlarının tam ortasına AKP'li ilçe belediyesi tarafından yapımına başlanan geri dönüşüm tesisi kamuoyunun tepkisini çekti. Tepkilere neden olan tesis, CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı tarafından protesto edildi.

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır yaptığı açıklamada “Hiç kimse kendi evinin tam da ortasına çöp dökülmesine tahammül edemez. Bugün burada yapılmak istenen şey tam da Bahçeşehir'li komşularımızın evinin ortasına çöp dökülmesi ile eşdeğer niteliktedir” dedi.

CHP: DAVA AÇTIK

Başakşehir sınırları içerisinde kent yoğunluğu olmayan bir çok arazi dururken bu yapının tam da Bahçeşehir’in göbeğine yapılmasına tepki gösteren Bakır, bu tesisin yapım işleminin hukuksuzluğuna karşı mahkemeye başvurduklarını açıkladı.

Bakır, “İdare Mahkemesi’nin 2021/2105 esas sayılı davası ile yürütmeyi durdurma talepli davamızı açtık. Umut ediyoruz ki yakın zamanda yürütmeyi durdurma kararı verilir. Çünkü bizim Bahçeşehirli komşularımızın burada böyle bir tesise tahammülü yok” dedi.

“YURTTAŞLARIN BAHÇESİNE ÇÖP DÖKEMEZSİNİZ”

Arazinin durumu hakkında da bilgi veren Bakır, arazinin belediyeye yeşil alan olarak korunması şartıyla bağışlandığını söyledi. Arazide 12-13 hissedar bulunduğuna da dikkat çeken Bakır “Bu alan diğer hissedarların rızası alınmadan yapılmıştır. Buraya bir geri dönüşüm tesisi yapmayı düşünüyorsanız; kamuoyu yoklaması yaparsınız. Ya da bunu mecliste tartışırsınız. Bu bölgede yaşayan insanların düşüncesini alırsınız. Yurttaşların evinin tam da ortasına, bahçesine çöp dökemezsiniz” diye konuştu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na seslenen Bakır, “Bizler geri dönüşüme karşı değiliz. Elbette geri dönüşümle çevre kirliliğine yol açmamak adına bu gibi tesislerin ihtiyaç duyulduğu noktada yapılması gerekli. Lakin bunu kentin ortasında çevre kirliliği yaratacak şekilde yapamazsınız, yapmamalısınız. Bu bakımdan da yapılan tesisin şehrin göbeğinden kaldırılması elzemdir” ifadelerini kullandı.

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