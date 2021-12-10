Bakan Akar: 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinde 3 askerimiz şehit edildi. Havadan ve karadan dün MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu yıl içinde 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti.

3 askerimizin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin konuşan Bakan Akar, “Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinde 3 askerimiz şehit edildi. Havadan ve karadan dün MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız” açıklamasını yaptı.

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