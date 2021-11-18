Bakan Akar: Avrupa’daki bazı ülkelerden bakım, onarım için uçakların gelmesini bekliyoruz

Kayseri'deki ziyaretinde 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğündeki faaliyetlerin başarıyla devam ettiğini dile getiren Milli Savunma Bakanı Akar, “Önümüzdeki günlerde dost ve kardeş ülkelerle birlikte Avrupa’daki bazı ülkelerden de bakım, onarım için uçakların gelmesini bekliyoruz. Bu konudaki temaslarımız sürüyor” açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile gittiği Kayseri'de Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, KAYMEK Dekoratif Ahşap Süsleme Sergisi'ni gezdi.

Başkan Büyükkılıç'tan çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, kentte savunma sanayi alanında önemli adımların atıldığını belirtti. 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’ndeki faaliyetlerin başarıyla devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, “Önümüzdeki günlerde dost ve kardeş ülkelerle birlikte Avrupa'daki bazı ülkelerden de bakım, onarım için uçakların gelmesini bekliyoruz. Bu konudaki temaslarımız sürüyor” dedi.

Kentteki ulaştırma projelerinin kısa sürede tamamlanmasına yönelik olarak ilgili bakanlık ve kurumlarla iletişim halinde olduklarını da söyleyen Bakan Akar, yeni havalimanı inşaat alanında da incelemelerde bulundu.

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