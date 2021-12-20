Bakan Akar: Karadeniz’de sükunetin hakim olmasına gayret gösteriyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Karadeniz'de sükunetin hakim olmasına gayret gösteriyoruz. Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi; sükunetin, barışın, istikrarın hakim olması" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akar’ın talimatlar verdiği toplantıda kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içindeki ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı. Toplantıda, savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve corona virüsüyle mücadelede alınan tedbirler ele alındı.

“MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE”

Bakan Akar, zorlu hava ve arazi şartlarında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, “Teröristlerde çöküş olduğunu hepimiz görüyoruz. Bununla alakalı bir sürü iz var. Bu çöküşün devamı için baskımızı, operasyonlarımızı, takibimizi sürdüreceğiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin tüm inlerini, barınaklarını, sığınaklarını tahrip edeceğiz” diye konuştu.

Akar, zorlu hava şartlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik de talimat verdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceğini kaydeden Akar, “Bunu yaparken de hem Erbil ile hem Bağdat ile ilişkilerimizi hakka, hukuka saygılı, yapıcı şekilde gerçekleştiriyoruz. Olumlu gelişmelerin olması için gayret gösteriyoruz. Birlikte hedefe varmamız lazım. Hem Iraklı kardeşlerimiz hem de bizim için güvenliğin sağlanmasının yolu bu. Burada omuz omuza çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Kerkük’teki gelişmelere yönelik ise “Kerkük’teki Türkmenlerin hakkının, hukukunun korunması bizim için çok önemli. Oradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

“HÜR TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Son dönemde Karadeniz’de yaşananlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, şunları söyledi:

– Karadeniz’de sükunetin hakim olmasına gayret gösteriyoruz. Karadeniz’de tarafların uluslararası hukuka uygun şekilde, bugüne kadar yapılan, üzerinde mutabık kaldığımız anlaşmalar, kurallar çerçevesinde herhangi bir şekilde gerginliğe meydan vermeden, olayların tırmanmasına sebebiyet vermeden oradaki faaliyetlerin sürmesini arzu ediyoruz.

– Bununla ilgili tüm muhataplarımıza bu görüşlerimizi iletiyorum. Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi, sükunetin, barışın, istikrarın hakim olması. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar her türlü katkıyı sağladığımız gibi bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz.