Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması

Asgari ücretle ilgili sunum yapan Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını, anket çalışmalarının ise sürdüğünü dile getirdi.

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AKP MKYK, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele başta olmak üzere göç, sınırlar ve yapılacak operasyonlar ile ilgili bilgiler verdi.

MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı.

ANKET ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi. İHA

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