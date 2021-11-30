Bakan Elvan’ın ‘ekonomik büyüme’ mesajına CHP’den sert yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın 'ekonomik büyüme' mesajına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kim yüzde 35 büyüdü Sayın Elvan?" sorusunu sordu ve "Ücretlinin payı düştü, karın payı arttı. "Büyüme"nin faydası sizin yandaşlarınıza. Zararı işçiye, öğrenciye, memura, emekliye, çalışana" diye ekledi.

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16 Kasım'da yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstü kapalı olarak eleştirdiği ve o günden bu yana sessiz olan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, iki hafta sonra verdiği ilk mesajında ekonomik büyümeden söz etti.

Elvan açıklamasında, “Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir” dedi. CHP'den Lütfi Elvan'a sert tepki geldi.

“KİM BÜYÜDÜ?”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Lütfi Elvan'a cevaben sosyal medyadan şu ifadeleri paylaştı:

* Herkesin eşit faydalanabilmesi için hepimizin önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde 35 büyümüş olması gerekir.

* Kim yüzde 35 büyüdü Sayın Elvan? Ücretlinin payı düştü, karın payı arttı. ‘Büyüme’nin faydası sizin yandaşlarınıza. Zararı işçiye, öğrenciye, memura, emekliye, çalışana…

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